По данным СМИ, речь идет о Клауде Роммеле – авторе ютуб-канала, посвященного преимущественно православной тематике. Он вернулся с войны в Украине недавно.

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Изнасилование девочки "православным" блогером

Так, первой тревогу забила родственница пострадавшей девушки. Клауд Роммель жил с женщиной и ее дочерью-пятиклассницей. Женщине показалось странным, что ребенок спит со взрослым мужчиной в одной комнате.

После начала проверки Роммель уехал на войну, там получил ранение и чуть не потерял ногу. Но блогера все равно задержали – его обвиняют по статьям "изнасилование лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера".

Клауд Роммель в военной форме / фото российских СМИ

По данным следствия, злоумышленник с сентября 2022 года по февраль 2024 года "систематически совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила в квартире вместе со своей матерью".

Известно, что на ютуб-канал Клауда Роммеля подписано более 7 тысяч человек. Сам канал преимущественно посвящен православной тематике, а в последние месяцы там публиковались видео с фронта.