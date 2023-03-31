Супругам, которые насиловали собственную дочь на Закарпатье, избрали меру пресечения

На Закарпатье девочка-подросток рассказала полиции, что ее насиловала собственная мать и отчим. Правоохранители принялись за это дело. Собственно, супругам уже избрали меру пресечения.

На днях получило огласку дело относительно того, что в Закарпатской области мать со своим мужем насиловала 12-летнюю дочь. В пятницу, 31 марта, журналисты сообщили, что супругов отправили под стражу без права внесения залога.

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Самое суровое наказание

Следует отметить, что девочка сама обратилась к стражам порядка и рассказала им о преступлении своих опекунов. Следствие установило, что мать пострадавшей вместе с сожителем (отчимом) совершала акты сексуального насилия в отношении ребенка. Этот процесс часто снимался на видео, подтверждение чему нашли силовики во время обысков.

Тячевская окружная прокуратура в суде отстояла необходимость применения к паре сожителей, подозреваемых в изнасиловании малолетней девочки, самой суровой меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога,

– написал журналист Виталий Глагола.

Кроме того, следует отметить, что медицинская экспертиза установила наличие множественных разрывов женской плевы у девочки. Вероятно, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней совершали ее родители чуть ли не с 7-летнего возраста.

Обратите внимание! Следствие по этому делу продолжается по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

части 4 статьи 152;

части 1 статьи 301-1;

статьи 126-1;

части 4 статьи 153.

В них, в частности, речь идет о хранении детской порнографии, совершении домашнего и сексуального насилия.

Следует добавить, что сейчас с ребенком все хорошо. Она находится на попечении социальных работников.

Изнасилование тремя парнями девушки на Закарпатье

Вспомним к этой теме, что недавно стало известно, что в августе 2021 года в Верхних Воротах Мукачевского района трое подростков совершили акт сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки и сняли это на видео.

Дело получило огласку в сети из-за того, что, по мнению общественности, наказание обидчикам было несправедливым – условный срок на 2 года.