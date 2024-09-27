В Харькове учитель мог насиловать мальчиков, а после увольнения сбежал в монастырь УПЦ МП

Бывшему учителю физкультуры, который работал в разных учебных заведениях Харькова, сообщили о подозрении в изнасилованиях несовершеннолетних мальчиков. Вероятно, он совершал сексуальные действия в отношении школьников.

По данным следствия, пострадавшими стали трое мальчиков. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

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Мужчина, вероятно, насиловал и развращал мальчиков

Как рассказали в Офисе генпрокурора, в 2018 году подозреваемый изнасиловал в спортивном зале 12-летнего ученика гимназии, где работал. Затем он трудоустроился в школу. По данным следствия, в 2019 и 2021 годах он подвергал развращению двух учеников в возрасте 11 и 13 лет.

В дальнейшем подозреваемый уволился и переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области. СМИ писали, что речь идет о монастыре УПЦ МП. Правоохранители разоблачили фигуранта. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Важно. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Им оказался 55-летний, женатый, ранее не судимый мужчина, который более десяти лет работал учителем.

К слову, недавно стало известно, что Киеве пьяный 32-летний мужчина изнасиловал свою 8-летнюю падчерицу. Суд признал его виновным и назначил максимальное наказание. Во время судебного заседания мужчина не признал свою вину.