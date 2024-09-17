Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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Мужчину, что изнасиловал падчерицу, отправили за решетку

В прокуратуре рассказали, что в суде была доказана вина мужчины. Там поделились деталями дела.

Мужчина приехал в город Киев вместе со своей падчерицей и сыном. Находясь неподалеку гаражного помещения и заброшенного грузового автомобиля, злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении падчерицы. При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения,

– пишут правоохранители.

Во время судебного заседания мужчина не признал свою вину. Однако суд, предоставив оценку предоставленным прокурорами доказательствам, признал его виновным в изнасиловании и назначил максимальное наказание, возможное по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Также, после вступления приговора в законную силу информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.