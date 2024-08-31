Ужасное событие произошло в середине июня. Однако, получило огласку только в августе. На это уже отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что известно об издевательствах над мальчиком на Полтавщине

О том, что произошло, рассказали в соцсетях. Так, Ярослава Скороход обнародовала пост в инстаграме с призывом к огласке.

Девушка написала, что в середине июня в Котельве на пляже "Мусийка" произошло ужасное событие. Но жители общины узнали о нем только в конце августа.

Трое парней издевались над малолетним (возраст – 12 лет). Сначала они избили мальчика, а затем начали совершать сексуальное насилие. Мальчика изнасиловали палкой и сняли это на видео (видео невозможно смотреть без слез, это УЖАС),

– подчеркнула Скороход.

Добавила, что двое обидчиков – парни 14 и 15 лет. В соцсетях предполагают, что третий – уже совершеннолетний.

Суд назначил 850 гривен штрафа

Также Скороход рассказала, что судебное заседание состоялось 7 августа "без участия матери потерпевшего, потому что ее просто не сообщили". О суде и вынесении приговора обидчикам сына женщина узнала только в конце августа и то благодаря огласке.

Родители отделались лишь административным штрафом – по 850 гривен (и это за групповое умышленное нанесение телесных повреждений и причинение морального вреда, а судили по статье "Хулиганство"). Срок подачи на апелляцию еще не прошел, поэтому призываю к огласке и поддержке семьи потерпевшего!

– подчеркнула Ярослава Скороход.

Также девушка прикрепила ссылки на постановления суда. Посмотреть их можно здесь і здесь.

Омбудсмен уже отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека вечером 31 августа отреагировал на ужасную ситуацию в Полтавской области.

За избиение и сексуальное насилие над несовершеннолетним родители обидчиков обошлись штрафом в 850 гривен,

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Отметил, что узнал обо всем из соцсетей. Представитель Омбудсмена в Полтавской области Владислав Носенко совместно с начальником Полтавской РВА Дмитрием Романовым выехали на место и пообщались с председателем территориальной общины, руководителем службы по делам детей и руководителем местной полиции.

Установили, что со слов представителей органов местной власти и правоохранительных органов, событие произошло еще в середине июня этого года.

Однако правоохранительные органы о данном факте узнали только 5 августа и не начали досудебного расследования, а составили административные протоколы на родителей двух ребят. Родители отделались штрафом 850 гривен. Третьего парня в то время даже не пытались установить. С каких это пор факты сексуального насилия над детьми не расследуются правоохранительными органами в рамках уголовного производства?

– подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Добавил, только после того, как событие приобрело общественную огласку, правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 153 "Сексуальное насилие".

Дмитрий Лубинец заявил, что срочно подготовил письмо к руководству Нацполиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.