"Хуже, чем можете себе представить": адвокат Закревская вспомнила вопиющее дело об изнасиловании

Дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье вызвало большой резонанс в обществе. Еще одну вопиющую историю рассказала боец 92-й бригады, адвокат Евгения Закревская.

Евгения Закревская отметила, если кому-то кажется, что "не все так просто" с историей об изнасиловании на Закарпатье, адвокат убеждена, что все еще "намного хуже, чем вылезло наружу и даже хуже, чем можно себе представить".

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История изнасилования, случившегося более 10 лет назад

Закревская рассказала, что более 10 лет назад представляла девочку по делу об изнасиловании "на селе". По ее словам, изнасиловал студент педагогического колледжа.

Девушка из города с мамой приехала в деревню к бабушке и ушла с "подружкой" "потусить". Там была местная компания. Один из них – пьяный муд*к вызвался провожать домой и по дороге изнасиловал,

– рассказывала адвокат.

Мать пострадавшей подала заявление, также прошли экспертизу и так далее. "Допрос, следственный эксперимент, все такое... Но что-то не так... Девушке едва исполнилось 18, поэтому мама не имеет доступа в дело. Не может быть законным представителем. "Не так" оказалось все", - добавляет юрист.

Евгения Закревская отмечает: "Я попала в это дело из-за "проблески совести" эксперта, который сделал очень компромиссный вывод СМЕ "как просил следователь", что-то не увидел, что-то не дописал... но все же что-то и зафиксировал. А потом рассказал. о том, что дело "сливают", а девочку жаль одному знакомому паталогоанатому... по совместительству – правозащитнику".

В кабинете следователя

Евгения вспоминает, что когда приехала к следователю, чувствовали себя "словно обвиняемые". Рассказывает, что девочке было физически и психологически тяжело. Кроме того, у нее астма, дистония, анемия, так что периодически у правозащитницы появлялось ощущение, что сейчас девочка потеряет сознание.

"Цель следователя получить наши подписи в протоколе об ознакомлении любой ценой. Быстрее. Конечно первичной целью вообще было сделать вид, что адвоката не существует и просто получить подпись потерпевшей. Но я уже направила ходатайство от потерпевшей По телефону он сказал, что я могу не ехать, что он все равно не позволит фотографировать материалы. Могу переписывать. А фотографировать пострадавшим – запрещено", – отметила Закревская.

Добавила, что одно письменное ходатайство потерпевшей о привлечении адвоката в протоколе об ознакомлении и адвоката – о предоставлении возможности фотографировать материалы несколько изменило ситуацию.

Он начал торговаться по количеству томов, которые покажет мне в обмен на подпись. Принес часть. Потом почти напрямую шантажировал состоянием девушки, что я ее здесь мучаю. А я не разрешаю ей ничего подписывать и вообще от меня отходить. Договорился до того, что никуда нас не выпустит, пока не поставим подписи. Полуугрозы полушутки, что мы здесь две хрупкие девушки и "что вы мне сделаете",

– рассказала адвокат.

Поддельные протоколы

По словам правозащитницы, по делу до 10 томов. Однако последние следователь не дает, отметила Закревская. Делится, переживала, что может забрать телефон, на который фотографировала.

Пока фотографирую, вижу в тупую поддельные протоколы взятия объяснений у потерпевшей и протокол допроса потерпевшей. Просто дописаны после основного текста в промежутке к подписи, что одного из видов проникновений не было. Спрашиваю девушку – подтверждает, что это ложь, что она говорила четко, что было и как рассказывала. Вижу следственный эксперимент с подозреваемым "под экспертизу" – "была пьяна – сама д*ла", потом засмущалась и солгала. Вижу, что одежда, которая направляется на цитологическую экспертизу – совсем не та, которая была на обвиняемом, справку о "случайно уничтоженных" фотографиях из следственного эксперимента с потерпевшей и всякое такое,

– отметила Евгения Закревская.

Также она напомнила, что тогда 152 и 153 статьи имели несколько иное значение. Однако квалификация только по одной. Следовательно, нет повторности.

Девочка была уже чуть в сознании и готова подписать, что угодно, только чтобы ее отпустили домой. Тем временем адвокат прямо в протоколе об ознакомлении в графе "заявления и ходатайства" "фиксирует признаки подделки протоколов, уничтожение доказательств и вписывает ходатайство о дополнении досудебного следствия". В частности, о допросе эксперта, о проведении следственного эксперимента, о очных ставках, о дополнительной квалификации, ходатайстве о проведении почерковедческой, цитологической экспертизы, изъятии "той одежды", заявлении о возбуждении уголовного производства по факту подделки протоколов, немного жалоб на угрозы и отношение к потерпевшей со стороны следователя.

Также Закревская написала об отсутствии последнего тома. И только после этого вернулась к "главной подписи" об ознакомлении. О том, что ознакомление лишь частичное уже написала в графе "заявления и ходатайства". Затем Закревская сфотографировала все и отдала следователю, взяла девочку за руку и они буквально начали бежать в туалет. Тем временем следователь читал написанное.

Во время выхода из вестибюля (уже за проходной) Закревская с потерпевшей и матерью услышала, как следователь кричит дежурному не выпускать. Адвокат и мать с ребенком быстро сели в машину и уехали оттуда.

Судебное разбирательство

Далее последовали заявления о преступлении, ходатайство о переквалификации, жалобы в прокуратуру, дополнительные следственные действия, огласка в прессе, дополнительная квалификация, несколько кругов обжалований отказов в нарушении, а затем постановлений о закрытии уголовного производства. Кстати, в судах в конечном варианте все обжалования успешны. Впрочем, Закревская добавляет: "Винницкая прокуратура просто системно закрывала дело (по подделке протоколов и уничтожению доказательств) снова сразу после получения решения суда об отмене предыдущего постановления".

Длительный судебный процесс, по сути, без прессы проходил с насмешками обвиняемого и "шутками" его адвоката. В частности, с предложениями "жениться". Кроме того, многочисленными процессиями под судом "родственников и сочувствующих насильнику". По словам правозащитницы, в селе все также приняли сторону насильника.

Хотя у него и до того были "случаи с девушками", о которых никто конечно не заявлял и свидетельствовать так и не согласился. Важно при этом понимать, что эти осуждавшие местные не просто массовка и зрители – это же и есть свидетели. Оказываемые либо ничего не видевшие не слышали, либо давали откровенно ложные показания, подогнанные под версию насильника,

– отметила Закревская.

Добавила, что все это время обвиняемый на подписке. Прокуратура так и не просила изменения меры пресечения. Хотя угрозы, требования забрать заявление и "вваливание" в дом были зафиксированы даже заявлением о преступлении.

Приговор по делу об изнасиловании

В общей сложности прокурор просила 3 года, суд назначил 5. Однако, меру пресечения не изменили. Апелляция подтвердила приговор также без изменений меры пресечения.



Насильник еще месяц гулял на свободе, собрался в армию. После жалоб адвоката по поводу неисполнения приговора, его в конце концов посадили. Однако за решеткой обвиняемый провел лишь, возможно, половину срока. Его отпустили по "закону Савченко".

"Каких моральных усилий это стоило девушке и ее маме даже не могу вообразить. А что было бы, если бы мама не стала на твердую позицию – защитить ребенка и "чтобы с другими такого не произошло", представить не трудно. Ничего. Следователей и прокуроров привлечь так и не получилось. К сожалению", – отметила адвокат.

Евгения Закревская отметила, что желает удачи девочке из Закарпатья, ее отцу и всем, кто им помогает.

Возможно, кому-то эта история поможет, по сути, хотя бы погрузиться в контекст "культуры совершения и расследования сельских изнасилований". Очень надеюсь, что люди сядут и надолго. И не только насильники, но и "околопричастные сочувствующие в погонах",

– подчеркнула Закревская.