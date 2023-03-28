"Гірше, ніж можете уявити": адвокатка Закревська пригадала кричущу справу про зґвалтування

Справа про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Ще одну кричущу історію розповіла боєць 92-ї бригади, адвокатка Євгенія Закревська.

Євгенія Закревська зазначила, якщо комусь здається, що "не все так просто" з історією про зґвалтування на Закарпатті, адвокатка переконана, що все ще "набагато гірше, ніж вилізло назовні і навіть гірше, ніж можна собі уявити".

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Історія зґвалтування, що сталося понад 10 років тому

Закревська розповіла, що понад 10 років тому представляла дівчинку у справі про зґвалтування "на селі". За її словами, зґвалтував студент педагогічного коледжу.

Дівчина з міста з мамою приїхала в село до бабусі і пішла з "подружкою" "потусити". Там була місцева компанія. Один з них – муд*к п'яний викликався проводжати додому і по дорозі зґвалтував,

– розповідала адвокат.

Мати постраждалої подала заяву, також пройшли експертизу тощо. "Допити, слідчий експеримент, все таке... Але щось не так... Дівчині ледь виповнилось 18, тому мама не має доступу до справи. Не може бути законним представником. "Не так" виявилось все", – додає юрист.

Євгенія Закревська зазначає: "Я потрапила в цю справу через "проблиски совісті" експерта, який зробив дуже компромісний висновок СМЕ "як просив слідчий", щось не побачив, щось не дописав... але все ж щось та й зафіксував. А потім розповів про те, що справу "зливають", а дівчинку шкода одному знайомому патологоанатому... за сумісництвом – правозахиснику".

У кабінеті слідчого

Євгенія згадує, що коли приїхали до слідчого, відчували себе "наче обвинувачені". Розповідає, що дівчинці було фізично та психологічно важко. Окрім того, у неї астма, дистонія, анемія, тож періодично у правозахисниці з'являлося відчуття, що зараз вона втратить свідомість.

"Мета слідчого отримати наші підписи в протоколі про ознайомлення за будь-яку ціну. Чимшвидше. Звісно первинною метою взагалі було удати, що адвоката не існує і просто отримати підпис потерпілої. Але я вже направила клопотання від потерпілої. Телефоном він сказав, що я можу не їхати, що він все одно не дозволить фотографувати матеріали. Можу переписувати. А фотографувати потерпілим – заборонено", – зазначила Закревська.

Додала, що одне письмове клопотання потерпілої про залучення адвоката в протоколі про ознайомлення і адвоката – про надання можливості фотографувати матеріали трохи змінило ситуацію.

Він почав торгуватись по кількості томів, які мені покаже в обмін на підпис. Приніс частину. Потім майже напряму шантажував станом дівчини, що я її тут мучу. А я не дозволяю їй нічого підписувати і взагалі від мене відходити. Договорився до того, що нікуди нас не випустить поки не поставимо підписи. Напівпогрози напівжартики, що ми тут дві тендітні дівчини і "що ви мені зробите",

– розповіла адвокат.

Підроблені протоколи

За словами правозахисниці, справи томів до десяти. Однак, останні слідчий не дає, зазначила Закревська. Ділиться, переживала, що він може забрати телефон, на який правозахисниця фотографувала.

Поки фотографую, бачу втупу підроблені протоколи відібрання пояснень у потерпілої і протокол допиту потерпілої. Просто дописані після основного тексту в проміжку до підпису текст, що одного із видів проникнень не було. Запитую дівчину – підтверджує, що це брехня, що вона казала чітко що було і як розповідала. Бачу слідчий експеримент з підозрюваним "під експертизу" – "була п'яна – сама д*ла", потім засоромилась і оббрехала. Бачу, що одяг, який направляється на цитологічну експертизу – геть не той, який був на обвинуваченому, довідку про "випадково знищені" фотографії зі слідчого експерименту з потерпілою і всяке таке,

– зазначила Євгенія Закревська.

Також вона нагадала, що тоді 152 і 153 статті мали трохи інше значення. Однак, кваліфікація тільки по одній. Відтак немає повторності.

Дівчинка була вже ледь притомна і ладна підписати, що завгодно, тільки щоб її відпустили додому. Тим часом адвокат прямо в протоколі про ознайомлення в графі "заяви і клопотання" "фіксує ознаки підробки протоколів, знищення доказів, і вписує клопотання про доповнення досудового слідства". Зокрема, про допит експерта, про проведення слідчого експерименту, про очні ставки, про додаткову кваліфікацію, клопотання про проведення почеркознавчої, цитологічної експертизи, вилучення "того одягу", заяву про порушення кримінального провадження по факту підробки протоколів, трошки скарг на погрози і ставлення до потерпілої з боку слідчого.

Також Закревська написала про відсутність останнього тому. І лише після цього повернулася до "головного підпису" про ознайомлення. Про те що ознайомлення лише часткове вже написала в графі "заяви і клопотання". Далі Закревська сфотографувала все і віддала слідчому, взяла дівчинку за руку і вони буквально почали втікати в туалет. Тим часом слідчий читав написане.

Під час того виходу з вестибюля (вже за прохідною) Закревська з потерпілою та матір'ю почула, як слідчий кричить черговому не випускати. Тож адвокат, та матір з дитиною швидко сіли в машину й поїхали звідти.

Судовий розгляд

Далі були заяви про злочин, клопотання про перекваліфікацію, скарги в прокуратуру, додаткові слідчі дії, розголос в пресі, додаткова кваліфікація, кілька кіл оскаржень відмов в порушенні, а потім постанов про закриття кримінального провадження. До речі, у судах в кінцевому варіанті всі оскарження – успішні. Втім, Закревська додає: "Вінницька прокуратура просто системно закривала справу (по підробці протоколів і знищенню доказів) знову одразу після отримання рішення суду про скасування попередньої постанови".

Тривалий судовий процес по суті без преси проходив з насмішками обвинуваченого і "жартами" його адвоката. Зокрема, з пропозиціями "одружитись". Окрім того, численними процесіями під судом "родичів і тих, хто співчуває ґвалтівнику". За словами правозахисниці, у селі всі також стали на бік ґвалтівника.

Хоч в нього і до того були "випадки з дівчатами", про які ніхто звісно не заявляв і свідчити так і не погодився. Важливо при цьому розуміти, що ці місцеві, які засуджували, не просто масовка і глядачі – це ж і є свідки. Які виявляється або нічого не бачили не чули, або давали відверто неправдиві свідчення, підігнані під версію ґвалтівника,

– зазначила Закревська.

Додала, що весь цей час обвинувачений на підписці. Прокуратура так і не просила зміни запобіжного заходу. Хоча погрози, вимоги забрати заяву і "ввалювання" в хату було зафіксовано навіть заявою про злочин.

Вирок у справі про зґвалтування

Загалом прокурор просила 3 роки, суд призначив 5. Однак, запобіжний захід не змінив. Апеляція підтвердила вирок також без змін запобіжного заходу.



Ґвалтівник ще місяць гуляв на свободі, зібрався в армію. Після скарг адвоката щодо невиконання вироку, його врешті-решт посадили. Однак, за ґратами обвинувачений провів лише, можливо, половину терміну. Його відпустили за "законом Савченко".

"Яких моральних зусиль це вартувало дівчині і її мамі навіть не можу уявити. А що було б, якби мама не стала на тверду позицію – захистити дитину і "щоб з іншими такого не сталось", уявити не важко. Нічого. Слідчих і прокурорів притягнути так і не вийшло. На жаль", – зазначила адвокат.

Євгенія Закревська зазначила, що бажає удачі дівчинці з Закарпаття, її батьку і всім, хто їм допомагає.

Можливо, комусь ця історія допоможе, – по суті, чи хоча б зануритись в контекст "культури вчинення і розслідування сільських зґвалтувань". Дуже сподіваюсь, що муд**и сядуть і надовго. І не тільки ґвалтівники, але і "навколопричетні співчуваючі в погонах",

– підкреслила Закревська.