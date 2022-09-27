Результат наград за зверства: Лубинец отреагировал на вероятное изнасилование "мобиков"

В сети появилась информация о насилии кадыровцами "мобиков" из временно оккупированной Донецкой области. На это уже отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

По словам Дмитрия Лубинца, изнасилование возможно из-за награждения тех оккупантов, которые совершали зверства в Буче и Ирпене. Потому такие деяния захватчиков могут быть на всех территориях.

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Реакция Лубинца на вероятное изнасилование "мобиков"

По сей день мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт,

– заявил он.

Однако Лубинец отметил, что если награждать военнослужащих за совершение ими зверств по отношению к женщинам, детям, мужчинам в Буче и Ирпене, то результатом будет совершение таких же преступлений и на других территориях. И это касается, в частности, тех территорий, которые уже долгое время де-факто контролирует россия.

Не будет исключения и для российских территорий, если их военнослужащие все же вернутся домой.

"Ведь сама российская власть наградами за военные преступления против беззащитного мирного населения поощряет своих военных к совершению зверств. А безнаказанность стимулирует их издеваться над людьми еще с большей агрессией, в погоне за новыми отличиями", - подчеркнул Лубинец.

Что известно о вероятном изнасиловании "мобиков"

К пушилину обратились родные бойцов 1-го армейского корпуса так называемой "народной полиции" псевдореспублики. Их мобилизовали из города Докучаевск.

В письме говорится, что кадыровцы добивались их мужей и сыновей.

Так, в Берестове двое бойцов из псевдореспублики изнасиловали кадыровцы. Они сделали это на виду других военнослужащих.

Тем, кто хотел вступиться за бойцов, кадыровцы угрожали оружием и обещали "пристрелить, как собак".

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