В Луганске произошло 8 изнасилований с убийством
Неоднократно подтверждались факты изнасилований женщин, детей и пенсионеров, в тех местах, где "правили" оккупанты. Разведка 24 канала сообщает, что жителей Луганска, к сожалению, также не обошли такие случаи.
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Согласно информации, в Луганске за 2 недели произошло 12 изнасилований. 8 из них – с убийством.
Свидетели указывают на мужчину в российской форме. В настоящее время "Народная полиция" ищет преступника или группу лиц, совершивших эти преступления. Впрочем, местная "власть" сказала "следователям" особо не пытаться поймать, потому что якобы свои.
В то же время надеются, что насильник поедет через ротацию, и в дальнейшем подобных инцидентов не будет.
Суд рассматривает первое дело об изнасиловании во время войны
В Соломенском районном суде Киева началось подготовительное заседание по делу российского военного Михаила Романова. Прокуратура обвиняет оккупанта в нарушении обычаев войны.
Россиянин застрелил жителя села Богдановка и трижды изнасиловал жену убитого. Пока Романова судят заочно. Жив ли он – точно неизвестно.
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