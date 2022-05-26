Оккупант рассказал жене, как глумились и изнасиловали женщину

Служба безопасности Украины в очередной раз получила подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев благодаря перехваченному разговору. СБУ удалось перехватить разговор российского военного с супругой.

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В пресс-службе СБУ сообщили, что на видео голос находившегося на Харьковщине российского захватчика. Это свидетельствует о том, что россияне совершали зверства не только на Киевщине, но и в других регионах Украины.

Кровожадный оккупант заявил, что их отряд называют "головорезами". Он рассказал, что "зачищает" подвалы, бросая гранаты без предупреждения.

Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов,

– сказал российский захватчик в разговоре с женой.

Вероятно, у женщины еще осталась маленькая крошка ума и она попыталась выразить протест, но быстро подчинилась взглядам своего мужа-убийцы.

Оккупант "успокоил" жену, заявив, что это обычная практика. Впрочем, женщине достаточно зайти в интернет, чтобы понять, что ее мужчина совершает военные преступления.

Перехвачен разговор российского оккупанта с женой

Верх цинизма россиян заключается в том, что оккупант пересказывает жене, как из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину. Относительно своих "достижений", то военный из России рассказал о пытках беззащитных людей.

Я здесь творю вообще. Есть всех, мне плохо вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать,

– сказал россиянин и добавил, что будет делать это и в России.

Зверства россиян в Украине: что известно

В конце марта, когда вооруженные силы Украины выбили россиян с Севера, в Киевской области начали фиксировать факты зверств российских военных. Более 1200 человек погибли в Киевской области от рук россиян.

Военнослужащие из России расстреливали мирное население, насиловали женщин и детей, занимались насилием и мародерством. Страдали даже животные: голодные кафиры ели собак.

Впоследствии подобные случаи начали фиксироваться в других регионах, где были или до сих пор находятся российские военные. Только в Мариуполе за 3 месяца войны погибли по меньшей мере 22 тысячи человек .

Украинские власти пытаются идентифицировать всех военных преступников из России и привлечь к ответственности. 23 мая в Украине пожизненно осудили первого российского военного за гражданское убийство. Им оказался 21-летний Вадим Шишимарин, убивший мужчину на Сумщине.

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