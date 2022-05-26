Окупант розповів дружині, як глумилися і зґвалтували жінку

Служба безпеки України в чергове отримала підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців завдяки перехопленій розмові. СБУ вдалося перехопити розмову російського військового з дружиною.

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У пресслужбі СБУ повідомили, що на відео голос російського загарбника, який перебував на Харківщині. Це вкотре свідчить про те, що росіяни вчиняли звірства не тільки на Київщині, але й в інших регіонах України.

Кровожерливий окупант заявив, що їх загін називають "головорізами". Він розповів, що "зачищає" підвали, кидаючи гранати без попередження.

Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів,

– сказав російський загарбник у розмові з дружиною.

Ймовірно, в жінки ще залишилася маленька крихта розуму й вона спробувала висловити протест, але швидко скорилася поглядам свого чоловіка-вбивці.

Окупант "заспокоїв" дружину, заявивши, що це звичайна практика. Втім, жінці достатньо зайти в інтернет, щоб зрозуміти, що її чоловік скоює воєнні злочини.

Перехоплена розмова російського окупанта з дружиною – відео

Верх цинізму росіян полягає в тому, що окупант переказує дружині, як з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку. Щодо своїх "досягнень", то військовий з Росії розповів про катування беззахисних людей.

Я тут творю взагалі. Є*ашу всіх, мені пох*й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати,

– сказав росіянин і додав, що робитиме це і в Росії.

Звірства росіян в Україні: що відомо

Наприкінці березня, коли Збройні Сили України вибили росіян з Півночі, у Київській області почали фіксувати факти звірств російських військових. Понад 1200 людей загинуло на Київщині від рук росіян.

Військовослужбовці з Росії розстрілювали мирне населення, ґвалтували жінок та дітей, займалися насильством і мародерством. Страждали навіть тварини: голодні окупанти їли собак.

Згодом подібні випадки почали фіксувати в інших регіонах, де були або досі перебувають російські військові. Тільки в Маріуполі за 3 місяці війни загинуло щонайменше 22 тисячі людей.

Українська влада намагається ідентифікувати всіх воєнних злочинців з Росії та притягнути до відповідальності. 23 травня в Україні довічно засудили першого російського військового за вбивство цивільно. Ним виявився 21-річний Вадим Шишимарін, який вбив чоловіка на Сумщині.

До речі – Ідентифікуємо останні прізвища нелюдів, – Веніславський про звірства, катування та страти: дивіться відео