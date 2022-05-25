Я хочу распространять правду о том что происходит в Украине, – Зеленская
Соответствующее заявление сделала первая леди Елена Зеленская. Жена президента Украины подчеркнула, что пытается вести борьбу на информационном фронте и доносить правду о войне.
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Зеленская заявила, что хочет распространять правду о кровавой и жестокой войне, которую развязала Россия. Первая леди подчеркнула, что из-за войны страдают мирные люди и никто не может чувствовать себя в безопасности.
Она отметила, что российские военные не соблюдают никаких правил чести.
Я хочу распространять правду о том что происходит в Украине, где идет развязанная Россией агрессивная и преступная война, которая не жалеет мирных людей. Ведь во время этой войны никто не может чувствовать себя в безопасности: ни женщины, ни дети, ни пожилые люди. Потому что враг не соблюдает никаких правил чести,
– отметила Зеленская.
Россия ведет циничную войну против Украины
- Политическое и военное руководство России нарушает все возможные международные нормы, развязав войну на Украине. Вооруженные силы России сознательно производят обстрел гражданского населения.
- Также оккупанты похищают людей, которых убивают, насилуют, отправляют на фронт или депортируют. За три месяца войны в Мариуполе погибли минимум 22 тысячи человек. Еще более 1200 человек погибли в Киевской области, часть которой почти месяц была под оккупацией.
- Там россияне совершали страшные зверства: связывали людям руки и расстреливали, насиловали детей и женщин, избивали мужчин, ели собак и кошек. После деоккупации тела людей были разбросаны посреди улиц. Некоторые зарыты в братских могилах.
- Омбудсмен Людмила Денисова информировала, что по состоянию на 9 мая российские войска депортировали почти 1,2 миллиона украинцев на территорию России. Из них 200 тысяч – это дети.
- По данным Донецкой ОВА, от рук агрессора в Донецкой области, если не учитывать Мариуполь и Волноваху, погибли 427 человек и еще 1156 получили ранения.
- Хуже всего, что жертвами российской агрессии уже стали 238 детей. Еще 433 маленьких украинца получили ранения.
- Из-за российской агрессии значительная часть украинцев была вынуждена покинуть родительский дом. По данным ООН, количество беженцев из Украины достигло 5,6 миллиона.
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