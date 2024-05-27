Водителя школьного автобуса в Одесской области обвиняют в изнасиловании мальчиков

В Одесской области будут судить 57-летнего водителя школьного автобуса, который изнасиловал трех мальчиков. Мужчине грозит пожизненное заключение.

О происшествии в полицию сообщила мама одного из пострадавших мальчиков. Он доверился ей и рассказал, что с ним произошло.

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Дети доверяли мужчине, а тот звал их "поиграть в карты"

Следователи установили, что 57-летний обвиняемый в течение нескольких месяцев 2023 года, имея доверие среди учеников одной из гимназий Одесской области, приглашал мальчиков 12 – 13 лет в свой дом. Там он якобы хотел поиграть с ними в карты, но на самом деле совершал с детьми действия сексуального характера. Полиция установила, что жертвами злоумышленника стали трое мальчиков этого лицея.

Правоохранители провели ряд судебных экспертиз и собрали достаточное количество доказательств причастности мужчины к изнасилованию детей. Они предъявили фигуранту обвинение.

По ходатайству полицейских суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинение мужчине объявлено по статьям о сексуальном насилии, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, и изнасилование при аналогичных обстоятельствах.

За совершенные преступления насильнику грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

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