Водія шкільного автобуса на Одещині обвинувачують у зґвалтуванні хлопчиків

На Одещині судитимуть 57-річного водія шкільного автобуса, який зґвалтував трьох хлопчиків. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Про подію у поліцію повідомила мама одного із потерпілих хлопчиків. Він довірився їй та розповів, що з ним сталося.

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Діти довіряли чоловіку, а той кликав їх "пограти у карти"

Слідчі встановили, що 57-річний обвинувачений протягом кількох місяців 2023 року, маючи довіру серед учнів однієї з гімназій Одещини, запрошував хлопчиків 12 – 13 років до свого будинку. Там він нібито хотів пограти з ними в карти, але насправді вчиняв з дітьми дії сексуального характеру. Поліція встановила, що жертвами зловмисника стали троє хлопчиків цього ліцею.

Правоохоронці провели низку судових експертиз та зібрали достатню кількість доказів причетності чоловіка до зґвалтування дітей. Вони висунули фігуранту обвинувачення.

За клопотанням поліцейських суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувачення чоловіку оголошено за статтями про сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно, та зґвалтування за аналогічних обставин.

За вчинені злочини ґвалтівнику загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення.

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