У дитячому соціальному центрі Горлівки підліток зґвалтував 9-річну дівчинку. Однак цей злочин назвали "нещасним випадком", мовиться в матеріалі 24 Каналу. Редакція не називатиме імена постраждалих, однак всі докази передали до СБУ та Офісу омбудсмена.

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Подробиці моторошної події

У 2021 році після відбою в спальній кімнаті дитячого соціального центру Горлівки підліток зґвалтував 9-річну дівчинку.

З документів відомо, що дитині викликали швидку допомогу – після цього її госпіталізували до гінекологічного відділення.

Однак зґвалтування дитини назвали "нещасним випадком".



Зґвалтування 9-річної на окупованих територіях вважають нещасним випадком / Скриншот із пошти "прокуратури" в окупованій Горлівці

Лиш через кілька місяців після скоєння злочину колаборант Павло Калініченко, який є так званим "заступником мера" міста, надіслав до окупаційної "прокуратури" запит, в якому цікавився, чи доцільним є перебування ґвалтівника у закладі й запитав, як же його покарали.

Чи покарали працівників центру

Майже кожен такий інцидент гауляйтери замовчують та ігнорують. Максимальне покарання, яке понесли вихователі чи керівники відповідного закладу у Горлівці – позбавлення премій.

Схожі події відбувалися й в інших дитбудинках по непідконтрольній частині Донбасу. Однак на окупованих територіях росіяни не карають відповідальних за вихованців за відверту недбалість.

Про що говорити, якщо російські військові теж ґвалтують та катують мирних українців на окупованих територіях. Це підтверджують як численні розповіді жертв, так і звіт Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.