Изнасилование стало оружием российской армии, которое применили сознательно, – Симмонс

Оккупанты совершают запредельные зверства в Украине. Они не только отнимают жизни у детей, разрушают жилые дома, но и насилуют женщин и несовершеннолетних девушек.

Так, глава посольства Великобритании в Украине заявила, что армия РФ сознательно использует изнасилование как оружие. Таким образом она отреагировала на сообщения с освобожденных от оккупации территорий.

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Изнасилование стало оружием российской армии

Изнасилование – это орудие войны. Хотя мы еще не знаем полной меры его использования в Украине, уже понятно, что оно было частью российского арсенала,

– написала Симмонс.

Она подчеркнула, что женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей, как сознательный акт подчинения.

Симмонс отдельно подчеркнула, что есть достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией действиях, а не о единичных преступлениях.

Кроме того, напомнила, что изнасилование является военным преступлением, подлежащим наказанию по международному праву.

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