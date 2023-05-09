Изнасилование в Кагарлыке: двое обвиняемых "мобилизовались" перед приговором суда

Подозреваемые в изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции решили "мобилизоваться". При этом это произошло на финальной стадии судебного разбирательства.

Адвокат потерпевшей Нели Погребицкой Анны Калинчук рассказала, что 9 мая могли бы завершиться судебные дебаты по делу по обвинению полицейских в Кагарлыке. Суд должен был выйти в совещательную комнату, чтобы вынести приговор. Однако этого не произошло.

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Подозреваемые "мобилизовались"

Судебное заседание было отложено.

Один из обвиняемых был якобы мобилизован в ряды ВСУ. Его направили в "какую-то" из воинских частей, а куда именно неизвестно". Еще один из 5 обвиняемых тоже "мобилизовался" перед началом судебных прений. Следовательно, суд принял решение о приостановлении производства по нему.

Другой фигурант мобилизовался сразу с началом полномасштабного вторжения. Адвокат отмечает, что не имеет вопросов к нему.

Калинчук подчеркнула, что пока неизвестно, где двое "мобилизованных" обвиняемых будут проходить службу. Ее возмутило, что "военной службой манипулируют", чтобы избежать наказания.

Однако адвокат отметила, что обвиняемые остаются под стражей. Судьба этих обвиняемых будет решена судом без возможности мобилизоваться.

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