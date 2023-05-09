Зґвалтування в Кагарлику: двоє обвинувачених "мобілізувалися" перед вироком суду

Підозрювані у зґвалтуванні в Кагарлицькому відділіу поліції вирішили "мобілізуватися". При цьому це сталось на фінальній стадії судового розгляду.

Адвокатка потерпілої Нелі Погребіцької Анни Калинчук розповіла, що 9 травня могли б завершитися судові дебати у справі за обвинуваченням поліцейських в Кагарлику. Суд мав вийти до нарадчої кімнати, аби ухвалити вирок. Проте цього не сталось.

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Підозрювані "мобілізувались"

Судове засідання відклали.

Один з обвинувачених був начебто мобілізований до лав ЗСУ. Його направили до "якоїсь" з військових частин, а куди саме невідомо". Ще один із 5 обвинувачених теж "мобілізувався" перед початком судових дебатів. Відтак суд прийняв рішення про зупинення провадження щодо нього.

Інший фігурант мобілізувався відразу з початком повномасштабного вторгнення. Адвокатка зазначає, що не має запитань до нього.

Калинчук наголосила, що наразі невідомо, де двоє "мобілізованих" обвинувачуваних будуть проходити службу. Її обурило, що "військовою службою маніпулюють", аби уникнути покарання.

Однак адвокатка відзначила, що обвинувачені залишаються під вартою. Доля цих обвинувачених буде вирішене судом без можливості мобілізуватися.

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