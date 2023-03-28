У девушки, изнасилованной на Закарпатье, был адвокат и законный представитель в суде
У ребенка, которого изнасиловали подростки на Закарпатье, все-таки был адвокат. Ранее сообщалось, что правозащитника не было.
Адвокат был и во время досудебного расследования, и во время судебного разбирательства. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко, информирует 24 Канал.
Важно "Хуже, чем можете себе представить": адвокат Закревская вспомнила вопиющее дело об изнасиловании
Адвокат – из системы бесплатной правовой помощи. Кроме того, у девочки был законный представитель – отец. Он представлял ее интересы в суде и в ходе досудебного расследования.
Напомним, ранее сообщалось, что у девочки в суде не было адвоката. Утверждали, что интересы потерпевшей в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в котором мать одного из насильников работает секретарем.
Что известно о резонансном изнасиловании
- В августе 2021 года в селе Верхние Ворота Мукачевского района Закарпатской области трое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Они затащили ребенка в подвал и снимали групповое изнасилование на видео.
- Девушка об инциденте не рассказала никому. Однако обидчики распространили видео среди учащихся местной школы. Об изнасиловании бабушке девочки рассказали правоохранители.
- 16 марта 2023 года Воловецкий районный суд назначил трем насильникам несовершеннолетней девушки наказание в виде 5 лет лишения свободы с условным сроком 2 года. Решение принимала судья Оксана Софилканич. После огласки она ушла на больничный.
- Украинцев возмутило такое решение. Об инциденте узнал Офис генпрокурора, Уполномоченный Совета по правам человека и другие ведомства.
- Теперь прокуратура уже подала апелляцию и требует вынести новый приговор.