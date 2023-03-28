У дівчини, яку зґвалтували на Закарпатті, був адвокат і законний представник у суді
У дитини, яку зґвалтували підлітки на Закарпатті, таки був адвокат. Раніше повідомляли, що правозахисника не було.
Адвокат був і під час досудового розслідування, і під час судового розгляду. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко, передає 24 Канал.
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Адвокат – із системи безоплатної правової допомоги. Крім того, у дівчинки був законний представник – батько. Він представляв її інтереси в суді та під час досудового розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що у дівчинки в суді не було адвоката. Стверджували, що інтереси потерпілої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з ґвалтівників працює секретарем.
Що відомо про резонансне зґвалтування
- У серпні 2021 року у селі Верхні Ворота Мукачівського району Закарпатської області троє хлопців зґвалтували неповнолітню дівчинку. Вони затягнули дитину в підвал та знімали групове зґвалтування на відео.
- Дівчина про інцидент не розповіла нікому. Проте кривдники поширили відео між учнями місцевої школи. Про зґвалтування бабусі дівчинки розповіли правоохоронці.
- 16 березня 2023 року Воловецький районний суд призначив трьом ґвалтівникам неповнолітньої дівчини покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним терміном 2 роки. Рішення ухвалювала суддя Оксана Софілканич. Після розголосу вона пішла на лікарняний.
- Українців обурило таке рішення. Про інцидент дізнався Офіс генпрокурора, Уповноважений Ради з прав людини та інші відомства.
- Тепер прокуратура вже подала апеляцію й вимагає ухвалити новий вирок.