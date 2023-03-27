За інформацією місцевого видання, суддя оформила лікарняний після того, як історія стала відома на всю Україн.

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Вже 27 березня вона не вийшла на роботу. Мовиться про суддю Воловецького районного суду, Оксану Софілканич, яка нещодавно оголосила вирок трьом ґвалтівникам малолітньої дівчини.

Цікаво, що раніше суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич нібито вирішила, що зґвалтування не було, лише сексуальне насилля, а отже, чого б не дати хлопчикам два роки умовно.



Суддя Оксана Софілканич / Фото Воловецького районного суду

Що відомо про групове зґвалтування на Закарпатті

Ще влітку 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку на Закарпатті і зняли все це на відео. Згодос зловмисники поширили відео в мережі.

Сама ж дівчина певний час не розповідала нікому про те, що з нею трапилося. Водночас бабуся потерпілої каже, що помітила, як її онука змінилася – вона стала похмурою, замкнутою в собі та мала проблеми зі сном.

Суд призначив трьом обвинуваченим вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки. Такий вирок неабияк обурив суспільство та викликав багато запитань до системи правосуддя.

На противагу цього на захист дівчинки стали її рідні та багато відомих і впливових людей. Так, тато дівчинки готовий боротися до кінця, аби кривдники його дитини отримали справедливе покарання. Крім того: