Отвечал за заключенных: ЦАХАЛ заявил об уничтожении руководителя ХАМАС

Армия обороны Израиля ликвидировала одного из руководителей ХАМАС в Секторе Газа. Они убили Усаму Мазини.

Усама Мазини – глава совета террористической организации ХАМАС в Секторе Газа. Кроме того, ЦАХАЛ также нанес удары по военным объектам ХАМАС и Джихад.

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Израильские военные убили руководителя ХАМАС

Как стало известно, солдаты ЦАХАЛ убили Усаму Мазини. Он отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Также ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам, принадлежащим ХАМАС и Джихад.

Израильские истребители затронули штаб-квартиру террористической организации и убили военного боевика ХАМАС,

– отметили в оборонном ведомстве Израиля.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по банку, который использовался ХАМАСом для финансирования террористической деятельности в Секторе Газа.

Отмечается, что за последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛ применяли высокоточные боеприпасы по объектам ХАМАС, включая оперативный штаб в центре города Газа и склады боеприпасов.

Израиль заявил о ликвидации командира Нухбы

Напомним, что на днях солдаты Цахал убили командующего силами Нухба Биллала Аль Кедру. Он отвечал за резню в кибуце Нириме.

По данным оборонного ведомства, после разведки истребители ЦАХАЛ действовали в Секторе Газы и убили Биллала Аль Кедру, командующего силами Нухба в южном Хан-Юнисе, отвечавшем за резню в кибуце Нириме. Боевики ХАМАС и Исламский джихад также были убиты.