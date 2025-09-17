Израиль перешел к новому этапу наземной операции в Секторе Газа, что сопровождается масштабным применением войск и обстрелами позиций террористов в густонаселенных городах анклава. Гражданские пытаются покинуть Газу, но там до сих пор остаются сотни тысяч людей. Риски для жизни населения анклава жестко осуждаются международным сообществом и даже самими гражданами Израиля.

Вашингтон пока держит союзническую линию, но поддержка среди американцев постепенно падает. Между тем в Европе все более серьезно рассматривают признание Палестинского государства.

24 Канал проанализировал ход событий и реакции мира на очередную волну эскалации в Секторе Газа, удар по территории Катара и оценил политические риски для премьера Беньямина Нетаньгу из-за протестов израильского общества и изменение настроений в США и Европе. В этом нам помог разобраться эксперт по вопросам Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Почему Израиль начал наземное наступление в Газе?

В ночь на 16 сентября израильская армия начала новый этап наземной операции в Секторе Газа. На территорию Газы были введены наземные войска ЦАХАЛ, а ночью этому предшествовали масштабные бомбардировки города. "Газа в огне" – описал ситуацию в своем Х министр обороны Исраэль Кац. В то же время премьер-министр Беньямин Нетаньяху, выступая при этом в зале суда во время собственного процесса о коррупции, заявил о запуске "мощной операции в Газе".

По предварительным данным от местных медиков, как передаёт издание Reuters, в первые часы штурма погибли по меньшей мере 35 человек, более 40 получили ранения, еще десятки считаются пропавшими без вести. В то же время стоит заметить, что армия Израиля предупреждала местных и требовали эвакуироваться из опасных зон, что критики Израиля восприняли скорее как очередную попытку массовой депортации палестинцев, чем гуманитарный жест. Сейчас известно, что около 320 тысяч жителей Газы уже покинули город, однако количество тех, кто остался внутри может добегать 650 тысяч человек.



Израильская армия на границе с Сектором Газа / Фото AP

Армия Израиля убеждена, что в городе остается до 3 тысяч членов ХАМАС, однако там не ответили на вопрос, как они собирают выявлять террористов, которые могут выходить по эвакуационным коридорам вместе с местными гражданскими жителями.

Министр обороны Кац, похоже, дал точную оценку ситуации, ведь по территории Газы начался обстрел с использованием практически всего имеющегося вооружения. От авиационных и артиллерийских ударов до танков и даже кораблей. Генштаб Израиля отмечает, что целью операции является "демонтаж террористической инфраструктуры в Газе". Впрочем, несмотря на все возможные предупреждения, часть местных, которые не смогли или не захотели уехать, провели ночь под открытым небом, опасаясь воздушных атак на свои дома.

Накануне в понедельник госсекретарь США Марко Рубио посетил Иерусалим и, похоже, выразил поддержку новой операции Израиля. Рубио отметил, что надо быть готовыми к отсутствию "дипломатического решения" ситуации в Газе. По сообщениям в американских медиа, администрация Трампа позволила Израилю самостоятельно решать судьбу Газы и частично поддержала операцию против анклава, выразив надежду, что она завершится быстро.

Президент США Дональд Трамп пошел еще дальше. После появления информации, что ХАМАС вытаскивает заложников из подвалов наружу, чтобы создать некий "живой щит" от израильских атак, Трамп написал в Truth Social, что это очередное "проявление человеческой жестокости" и пригрозил ХАМАС последствиями. В то же время в ХАМАС ответили Трампу, что все подобные истории не что более, чем "сионистская пропаганда", а судьбу заложников определяет своими решениями премьер Нетаньяху. Мол, именно разрушение Газы увеличивает риски для жизни заложников.

В то же время ночью накануне штурма родственники заложников провели протест возле резиденции Нетаньяху с требованием освободить пленных и прекратить военные действия в Секторе Газа, ведь это создает дополнительные риски для жизни их близких, которых удерживают террористы. По сообщениям израильского издания Haaretz накануне операции офицеры ЦАХАЛ сообщили семьи удерживаемых террористами заложников, что у них не хватает информации о месте пребывания пленных и подтвердили, что боевые действия в Газе действительно увеличивают риски для их жизни.



Родственники заложников протестуют перед резиденцией Нетаньяху в Иерусалиме \ Фото с форума родственников заложников и пропавших без вести

Однако слова протеста звучат не только от семей пленных. Во время закрытого совещания начальник Генштаба Израиля Эяль Замир призвал Нетаньяху рассмотреть вариант перемирия, предупреждая о рисках для заложников и самих израильских военных.

Удар по Катару: почему Израиль ударил по представителям ХАМАС в Дохе?

Но еще до начала наземной операции Израиль совершил еще один неожиданный акт. Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по столице Катара, городу Доха, где в этот момент проходила встреча руководства ХАМАС. Несмотря на то, что Израиль заявил, что принял все возможные меры для избежания случайных жертв среди гражданских, сам удар пришелся по одному из жилых районов города.



Место израильского удара по территории Катара / Карта The New York Times

Согласно официальным сообщениям погибли несколько представителей ХАМАС, в частности сын главного переговорщика Халила аль-Хайи, а также сотрудник катарской службы безопасности. Для самого же Катара, который в последние годы был главным посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС это стало ударом не только физическим, но и политическим. В правительстве страны были шокированы, но также сообщили, что Доха не откажется от роли медиатора, однако планирует ответить на атаку в юридическом поле.

Публичная перепалка катарских и израильских политиков хоть и выглядела громкой, однако не выходила за рамки дипломатической коммуникации. Доха осудила атаку и обвинила израильского премьера в эскалации конфликта, что ставит под сомнение все попытки урегулирования войны в Газе. Зато, Нетаньяху заявил, что Катару стоит или выдворить террористов ХАМАС, или смириться с атаками израильской армии против членов группировки, которые находятся на их территории.

Аналитик по тематике Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса в комментарии 24 Каналу (еще до начала наступления на Газу) отметил, что Израиль действует в рамках давно определенной стратегии.

Илия Куса эксперт по вопросам Ближнего Востока Украинского института будущего Официальная позиция, озвученная израильским правительством мне кажется полностью соответствует их реальным намерениям. Я думаю это можно рассматривать как одну из частей той кампании, которую Израиль развернул вокруг Сектора Газа, включающей в себя новое сухопутное наступление в городе Газа и достижение заявленной цели по полному уничтожению ХАМАС.

Такой дерзкий шаг со стороны Иерусалима вызвал гораздо более широкий региональный эффект. Катар созвал чрезвычайный арабо-исламский саммит, ОАЭ осудили удар как "безответственную эскалацию" и начали обсуждать варианты политического давления – от понижения уровня отношений до приостановления участия в отдельных механизмах Абрахамских соглашений.

Аналитики говорят о возможных правовых шагах против Израиля и даже об использовании экономических инструментов для давления на Иерусалим. В то же время военные механизмы со стороны арабского мира против Израиля выглядят маловероятными. Большинство местных монархий остаются зависимыми от безопасности поддержки со стороны США, и вряд ли будут действовать вопреки американской позиции.

Однако реакция США в этом случае оказалась более противоречивой. Дональд Трамп в соцсетях написал, что "очень плохо относится к месту атаки" и в очередной раз призвал завершить войну и освободить заложников. Главным вопросом стало то были ли американцы в полной мере проинформированы о намерениях Израиля. США якобы предупредили Катар об израильском ударе, но согласно утечкам в медиа, это произошло чуть ли не за час до самой атаки.

Штаты, очень вероятно, сами получили информацию о намерениях Израиля накануне удара, что могло стать для них не меньшей неожиданностью, чем для самого Катара. В то же время, аналитик Илия Куса не считает ситуацию вокруг Катара слишком драматичной, следовательно поддержка со стороны США должна сохраниться на достаточном уровне.

Илия Куса эксперт по вопросам Ближнего Востока Украинского института будущего Скорее всего те, кто не поддерживал Израиль и не будут его поддерживать, те кто поддерживал – не поменяют своего мнения. Президент США хоть и мягко, но раскритиковал этот удар, потому что очевидно США нужна стабилизация ситуации и какой-то промежуточный мир ... Однако тот статус-кво, что сформировался после 7 октября 2022 года не меняется. Просто удар по Катару дополнительно продемонстрировал, что все продолжается как продолжается. То есть Израиль продолжает войну против ХАМАС, США выступают посредниками, но пока без результата, Европа и большинство стран региона выступают против этой войны, но в практическом смысле мало что могут с этим сделать.

В то же время, наиболее резкой реакцией на атаку против Дохи стали слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал этот удар "очередным нарушением международного права" и обвинил правительство Нетаньяху в том, что он превращает терроризм в государственную политику. Турция призывает мусульманские страны к активному сопротивлению и прямо обвиняет Иерусалим в срыве переговоров, ведь, по словам Анкары, удар был нанесен по делегации ХАМАС, которая обсуждала предложение прекращения огня.



Последствия ракетного удара Израиля по Дохе / Фото AP

В конце концов, удар по членам ХАМАС в Дохе, какую бы дипломатическую миссию они не преследовали, логично дополняет начало нынешней операции в Газе. Очевидно, Нетаньяху, как в конце концов и американцы, сомневаются в реалистичности мирного урегулирования. Израиль ставит целью уничтожение ХАМАС, как это неоднократно заявляли представители правительства, и похоже единственный вариант, который там рассматривают для реализации такого плана – захват полного контроля над Сектором Газа.

Для достижения этой цели премьер Нетаньяху, очевидно, готов рискнуть даже недавно налаженными отношениями с монархиями Персидского залива.

Почему Израиль теряет поддержку общества на Западе?

Впрочем, Израиль сегодня находится в очень рискованной позиции, ведь чем дольше продолжается военная операция в Газе, тем труднее даже самым ярым сторонникам Иерусалима в тех же Штатах продолжать эту линию поддержки. Сейчас резких изменений в позиции Белого дома не просматривается, ведь Рубио во время визита в Израиль подтвердил отказ от перемирия и повторил тезис о необходимости полного разоружения ХАМАС. Дональд Трамп, несмотря на то, что не всегда придерживается единой линии, тоже говорит о союзе с Израилем и призывает террористов освободить заложников. Но все чаще это выглядит как политическая инерция, а не как результат широкой общественной поддержки со стороны американцев.

Обратите внимание! Война в Газе длится почти два года и началась с террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, когда боевики убили более 1 200 человек и захватили более 250 заложников. Ответом стало масштабное наступление Израиля – от авиаударов и блокады до наземных операций. За это время Газу охватила гуманитарная катастрофа с тысячами погибших, масштабными разрушениями и массовым перемещением населения.



В отчетах международных организаций, в частности, ООН все чаще звучат обвинения в непропорциональности действий и даже в геноциде. На международной арене и внутри самого Израиля усилились антиправительственные протесты против военной операции в Газе и призывы к перемирию и политическому решению проблемы.

Сейчас опросы фиксируют рекордно низкое одобрение действий Израиля среди американцев. По данным Gallup, лишь около трети респондентов положительно оценивают наступление на Газу, тогда как большинство требует от Вашингтона активного давления на Иерусалим. Между тем в Конгрессе США растет количество голосов против новых пакетов военной помощи для Израиля. Если нынешняя администрация все еще держит жесткий курс, то изменение политического баланса в США может означать для Израиля совсем другие условия.



Чем дольше длится война в Секторе Газа, тем меньше американцев поддерживают военные действия Израиля / Gallup

Из очевидных примеров, где ситуация для израильского правительства уже вышла из-под контроля – это Европа. Государства-члены ЕС и Великобритании все активнее обсуждают признание палестинской государственности. Франция, Испания и несколько других стран уже подали четкие сигналы, что готовы пойти на этот шаг. В Брюсселе это объясняют необходимостью "перезапустить мирный процесс" и показать, что израильская военная тактика не может оставаться без политического ответа.

Несмотря на заявления со стороны Израиля, что изменение политического курса в Европе является следствием расширения мусульманского меньшинства в этих странах, реальные гуманитарные проблемы Сектора Газы все труднее объяснять европейским избирателям. И кто бы в реальности не давил на европейские правительства, закрывать глаза на эту проблему там не готовы.

Для Израиля этот контраст очевиден, а последствия очень прогнозируемы. Пока что Вашингтон остается главным дипломатическим щитом, даже в Совете Безопасности ООН, но общественная усталость и политические споры в США этот фундамент постепенно подтачивают. В Европе же формируется полностью новая реалисть, когда европейские политики скорее ищут способ признать Палестину, чем оправдать очередную операцию Израиля. Если политическое руководство в Вашингтоне изменится, Иерусалим рискует оказаться в ситуации, где у него больше не будет ни одного безусловного союзника.

Бесконечная война: какие цели может преследовать Нетаньяху?

Однако международное давление – это не единственная, и возможно не главная проблема для израильского правительства. Внутри страны растет недовольство государственной политикой в отношении Сектора Газа. Семьи заложников протестуют под резиденцией премьера Нетаньяху, в крупных городах проходят массовые антиправительственные акции с требованиями остановить войну в Газе и освободить пленных. Граждане обвиняя правительство в том, что он рискует жизнью их детей ради удовлетворения собственных политических амбиций.



Нетаньяху во время судебного заседания по делу о коррупции / Фото Flash90

В то же время продолжается судебный процесс по коррупции в высших эшелонах власти, который начался еще в 2019 году. Обвинения включают взятки, мошенничество и злоупотребление служебным положением. Премьер Нетаньяху свою вину отрицает и называет дело политически мотивированным. Он отмечает, что, что остается легитимным премьером до тех пор, пока отсутствует приговор, и что он вынужден вести эту войну, несмотря на внутреннее и международное давление.

Илия Куса эксперт по вопросам Ближнего Востока Украинского института будущего Внутриполитическое напряжение в Израиле сохраняется еще со времен до начала войны, с попыток правительства внедрить так называемую судебную реформу, когда она расколола общество на ее сторонников и критиков. Война уже существующие противоречия в обществе еще больше углубила. Вероятнее всего ситуация в этом плане только ухудшится, потому что общество очень поляризовано, а любой длительный вооруженный конфликт создает дополнительные проблемы. Большая часть людей считают, что войну надо завершать, потому что их приоритет это жизнь израильских заложников, и они считают, что правительство не достаточно делает для того, чтобы их вернуть. Я считаю, что этот раскол останется, никуда не исчезнет и непосредственно влияет на решения израильского правительства.

В этом контексте просматривается сразу несколько несколько политических мотивов, которые может преследовать Нетаньяху.

С одной стороны, он должен доказать свою "жесткость" и готовность действовать до конца в борьбе с ХАМАС, ведь это помогает ему сохранять поддержку среди ястребиного лагеря и избирателей, которые прежде всего стремятся усилить безопасность Израиля.

С другой стороны ему важно не спровоцировать еще более масштабное противодействие со стороны своих критиков и сохранить контроль над ходом переговоров, чтобы избежать вредных компромиссов для Израиля и своего собственного политического будущего.

В то же время война создает для израильского правительства режим чрезвычайных обстоятельств, что позволяет переместить фокус внимания от внутриполитических вопросов, в частности коррупции, на угрозу со стороны террористов и враждебных Израилю стран региона. Однако именно затягивание войны может восприниматься критиками и некоторыми сторонниками Нетаньяху как неспособность покончить с этой проблемой, что только углубит сопротивление внутри общества и политической оппозиции.

Нетаньяху пока шатко балансирует между поддержкой части общества, обещаниями жестких действий и риском потерять легитимность из-за протестов и внутренних коррупционных скандалов. Успешное освобождение заложников или военная победа могли бы значительно усилить его позиции. Зато провал и очередное затягивание войны, что влечет за собой рост жертв среди гражданских и израильских военных – может привести к серьезному политическому ослаблению.