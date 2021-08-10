Криминальные разборки: известна вероятная причина убийства заключенных на Донбассе
Источник:фейсбук Сергея Гармаша
В настоящее время подтверждено убийство только 2 граждан Украины, которые отбывали наказание в так называемой "исправительной колонии" на оккупированном Донбассе. Вероятно, причинами инцидентов стали криминальные разборки.
Такую информацию об убийстве украинцев на территории оккупированного Донбасса в сети сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.
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Возможная причина убийства заключенных на Донбассе
Об убийстве заключенных в Кировской колонии Донецкой области (на оккупированной территории – 24 канал). Во-первых, нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о 2 погибших,
– отметил Гармаш.
Он добавил, что владеет информацией, которая совпадает с той, что есть у правоохранителей. Согласно ей, мотивом конфликта, приведшего к гибели людей, являются криминальные разборки. "На почве "бизнеса", если это так можно назвать", – уточнил представитель Украины в ТКГ.
Интернет-мошенничество в колонии
Также Гармаш рассказал, что в этой колонии "активно процветает телефонное и интернет-мошенничество".
"По инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики", – заявил он. Это всячески стимулируют и даже организуют "начальники".
Убийство украинских заключенных на Донбассе: что известно
- В Кировской исправительной колонии № 33, которая после оккупации Россией части территории Донбасса оказалась под контролем террористов, 6 августа убили осужденных украинских граждан.
- Сначала сообщали о 3 погибших, однако называли имена только двоих. Одним из убитых оказался чемпион Украины по дзюдо из Запорожья Евгений Сотников, вторым – Александр Давыдов.
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Международного комитета Красного Креста в Украине проверить обстоятельства гибели заключенных.