Ужасную новость сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Гайде Ризаева.

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Она заявила, что убили украинца пророссийские боевики в тюрьме "ДНР".

В этой истории печально все... Как и преступление Сотникова, и убийство заключенных граждан Украины вооруженными формированиями "Л/ДНР", и невозможность контролировать и своевременно реагировать на происходящие там,

– констатировала она.

За что засудили Сотникова

Участник Олимпиады-2008 Евгений Сотников сидел в тюрьме за убийство 18-летнего парня в запорожском кафе. Произошло это еще в 2009 году. Тогда суд приговорил спортсмена к пожизненному заключению. В 2011 году приговор смягчили до 15 лет лишения свободы.

Заметим, что это были не единственные проблемы с законом у Сотникова. В 2007 году его осудили за нанесение повреждений – спортсмен выстрелил человеку в ногу. А в 2008-м он пьяным ранил своего знакомого ножом.