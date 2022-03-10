Я не знал, что у меня Google Pay заблокировали, – эпическое видео с троллейбуса в России

10 марта 2022 , 15:24
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В России уже начали действовать санкции, в частности перестал работать Google Pay. В сети обнародовали видео, где кондуктор бьет и шарпает ребенка, который не смог заплатить за проезд.

Очевидно, насилие у россиян в крови. Вместо того чтобы злиться на власть, они срываются друг на друга.

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Кака эта кондукторша, начавшая силой выталкивать из троллейбуса школьника, который не смог заплатить за проезд

Я не знал, что у меня Google Pay заблокирован,
– сказал школьник.

В транспорте разгорелся скандал. 

 

 

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Автор: Анастасія Кушпіт