США и союзники на этапе "ядерной неопределенности": в The Economist рассказали о балансе сил

На фоне возможного второго срока Трампа в США обостряется дискуссия о стратегии ядерного сдерживания. Аналитики задаются вопросом о том, какими должны быть действия Вашингтона, чтобы противостоять таким ядерным соперникам, как Россия и Китай.

В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное из статьи The Economist, в которой говорится о возможных рисках для Запада по ядерной угрозе. В то же время акцентирует на российско-украинской войне, которая играет не последнюю роль в формировании политики в отношении опасного атома в цивилизованном мире.

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В США дискутируют о ядерной безопасности

Кто бы ни победил на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, он все равно должен будет управлять ядерным комплексом, переживающим 30-летнее обновление за 1,5 триллиона долларов. Это такие проекты:

разработка новой боеголовки и крылатой ракеты;

производство новых плутониевых ядер;

создание новых подводных лодок, бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.

Эти программы утвердить в прошлом десятилетии при поддержке двух партий, однако после полномасштабного вторжения России в Украину геополитическая ситуация изменилась. Также, кроме того, что Кремль использует ядерные угрозы, Китай наращивает арсенал.

Пекин имел всего 300 ядерных боеголовок в 2019 году, сейчас – это 500 единиц. Пентагон ожидает, что количество возрастет до 1 000 единиц до конца десятилетия. У Вашингтона есть все больше оснований беспокоиться о ядерной стратегии, поскольку должен противостоять сразу России и Китаю.

Ядерные планировщики теперь рассматривают проблемы, которые десять лет назад казались бы нерелевантными и жуткими,

– пишут аналитики.

США рассматривают различные сценарии развития событий, однако есть скептики, которые утверждают, что соответствующие вызовы преувеличены. По мнению определенных экспертов, арсенал Америки остается в десять раз больше, чем китайский, а российско-украинская война не так уж и сильно изменила баланс по ядерным силам в мире.

Вместе с тем еще при первом президентстве Трампа началась работа над новой подводной ядерной крылатой ракетой, известной под аббревиатурой SLCM-N. Белый дом во главе с Байденом пытался отменить проект, утверждая, что он дорогой и ненужный. Однако на пути стал Конгресс и Сенат.

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Новая гонка вооружений – не за горами

В целом аналитики называют Трампа и его сторонников, сторонниками жесткой ядерной позиции. Речь идет, в частности, о развертывании 3 500 единиц соответствующего оружия, по сравнению с 1 670, которые имеют США сейчас в рамках ограничительного договора.

Если выберут Байдена, большинство идей по усилению ядерных мощностей, несомненно, останется без реализации. Хотя даже в случае избрания Трампа есть препятствия для ядерного разгула, ведь четыре года – это очень короткое время в сфере ядерной модернизации.

Америка не имеет возможности производить большое количество новых боеголовок, однако обладает около 1900 единицами ядерного оружия в резерве. Она могла бы удвоить развернутый арсенал. Россия могла бы увеличить его на 57%, добавив чуть менее 1 000 единиц. Единственная проблема – договор СНВ, что это ограничивает, но он заканчивается в 2026 году. К тому же Кремль заявлял о выходе из него.

, который частно рассматривают некоторые советники Трампа, – возобновление взрывных ядерных испытаний. США, Россия и Китай не проводили таких испытаний с 1990-х годов, полагаясь вместо этого на компьютерное моделирование.

Кроме того, Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери считает, что Трамп мог бы в случае избрания сосредоточиться на контроле за вооружениями вместе с Россией и Китаем, чтобы продемонстрировать свои деловые качества.

Эксперт вспоминает встречи Трампа с Ким Чен Ыном в 2018 и 2019 годах как пример. Льюис говорит, что важно будет увидеть, отступит ли Трамп от позиций своей партии по усилению систем противоракетной обороны, против чего активно выступает Россия и Китай.

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Много ли возможностей у участников политической игры

Как утверждают эксперты, у России есть финансовые и материальные ограничения в наращивании ядерных мощностей. Война против Украины может стоить Кремлю 132 миллиарда долларов до конца 2024 года. Сейчас Россия не страдает от недостатка боеголовок, но новые системы доставки просрочены и превышают бюджет.

У Китая больше финансовых возможностей, но недостаток плутония может ограничить арсенал Пекина в течение следующего десятилетия. И спешка в создании оружия также могла бы привести к "срезанию углов". Собственно, не исключительно, что текущее ядерное расширение Китая уже может достигать своих пределов.

Вывод из всего этого таков: любая гонка вооружений, вероятно, будет медленной и вялой, а не быстрой и бурной.

Для союзников США расчет немного другой. Европейские члены НАТО и несколько азиатских стран, в частности Япония и Южная Корея, защищены ядерным оружием США с помощью "расширенного сдерживания". Вместе с тем многие действительно были бы рады созданию Трампом большего количества ядерного оружия.

Однако европейские и азиатские страны-союзники США волнуются, поддержит ли их новый лидер Белого дома, особенно учитывая резкие изменения в политике. Развитие ракетной программы Северной Кореей и увеличение ядерного арсенала Китаем угрожает безопасности Америке, делая ее уязвимой для атак. Это представляет беспокойство даже для наиболее дружественно настроенного к союзникам президента, не говоря уже о Трампе.

На пороге новых вызовов

Байден пытался успокоить партнеров, в частности Японию и Южную Корею, углубляя консультации по ядерным вопросам и демонстрируя военную поддержку через публичные визиты американских подводных лодок в регионе. Интересно, что Южная Корея разработала собственные баллистические ракеты, несмотря на то, что официально не имеет ядерного оружия.

Отношения между США и Северной Кореей во времена Трампа были напряженными, несмотря на попытки диалога. Это побудило Южную Корею рассматривать возможность развития собственной ядерной программы, особенно после смены лидерства в стране на более консервативное.

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Европа сталкивается со своими вызовами, имея две ядерные державы – Великобританию и Францию, которые все же не способны полностью заменить американский "ядерный зонтик". Рост напряженности и потенциальные конфликты заставляют союзников задуматься о собственной безопасности и возможности разработки ядерного оружия.

В целом эти дебаты и размышления о безопасности свидетельствуют о нестабильности международного порядка и постоянно растущем значении ядерного оружия в политике крупных государств. В то же время остро стоит вопрос о будущем международных ядерных альянсов и стратегии сдерживания, и на него нет ответа.