Якобы выздоровела после психического заболевания: в США освободят убийцу собственных детей

В США решили досрочно освободить из заключения женщину, которую осудили за убийство двух детей. Адвокат осужденной Джед Стоун говорит, что она выздоровела от психического заболевания.

Пола Симс была приговорена еще в 1990 году к пожизненному заключению. Она получила такой суровый приговор за убийство новорожденной дочери Гизер.

Ранее В России нашли убитым известного банкира и всю его семью

Женщина перекладывала вину на похитителей

Следствие считало, что Пола причастна и к смерти младенца Лорелай в 1986 году. Женщина свою вину отрицала и обвиняла в этом похитителей.

Защитник утверждал, что его подзащитная страдала от послеродовой депрессии. Мол, преступления повлекли гормональные изменения в организме женщины. Теперь 62-летняя убийца вроде бы полностью выздоровела.

Она не агрессивна, не зла. Это человек, который страдал от психического заболевания. Теперь этого недуга нет,

– утверждал Джед Стоун.

Против освобождения выступал муж Симс

Ранее решительно против досрочного освобождения Симс выступал ее муж Роберт. Однако в 2015 году он вместе с сыном погиб в автокатастрофе.

Читайте также Разгадка через 24 года: следователи разоблачили мертвого убийцу

Сейчас против такого решения – прокурор округа Мэдисон и представители Республиканской партии в Сенате штата.