Мужчину подозревали в растрате денег "Смоленского банка". Тела погибших обнаружили в их доме на Мосфильмовской улице.

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Убита вся семья Яхонтова

Убитый – бывший заместитель руководителя московского филиала "Смоленского банка" Михаил Яхонтов. Его, жену и 8-летнего сына нашли мертвыми со следами насильственной смерти.

Мотивы убийства устанавливаются. Рассматривают несколько версий, среди них финансовая. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Телеграм-канал Baza без ссылки на источник сообщает, что Яхонтовы не выходили на связь с 24 октября. По данным соцсетей, знакомые семьи взяли у домработницы ключи от квартиры и обнаружили тела.

Тело Михаила якобы лежало в коридоре у двери, голова была накрыта подушкой. У жены были ножевые ранения, а у восьмилетнего сына – сломана шея.

Судимость за растрату денег банка