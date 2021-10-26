Чоловіка підозрювали у розтраті грошей "Смоленського банку". Тіла загиблих виявили у їхньому помешканні на Мосфільмівській вулиці.
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Вбита уся сім'я Яхонтова
Убитий – колишній заступник керівника московської філії "Смоленського банку" Михайло Яхонтов. Його, дружину та 8-річного сина знайшли мертвими зі слідами насильницької смерті.
Мотиви вбивства наразі встановлюються. Розглядають кілька версій, серед них фінансова. Порушено кримінальну справу про вбивство двох та більше осіб.
Телеграм-канал Baza без посилання на джерело повідомляє, що Яхонтови не виходили на зв'язок з 24 жовтня. За даними соцмереж, знайомі сім'ї взяли у домробітниці ключі від квартири та виявили тіла.
Тіло Михайла начебто лежало в коридорі біля дверей, його голова була накрита подушкою. Його дружина мала ножові поранення, а у восьмирічного сина – зламана шия.
Судимість за розтрату грошей банку
- Раніше Яхонтов був судимий за розтрату та навмисне банкрутство.
- У березні 2019 року Тверський суд Москви визнав його та ще трьох колишніх топ-менеджерів акціонерного товариства "Смоленський банк" винними у великій розтраті та навмисному банкрутстві кредитної установи.
- Яхонтов отримав 6 років позбавлення волі. Крім того, суд задовольнив позов Агентства зі страхування вкладів про солідарне стягнення з чотирьох колишніх топ-менеджерів понад 8,4 мільярда рублів.
- За даними соцмереж, Яхонтов залишився винен за цивільним позовом понад два мільярди рублів.