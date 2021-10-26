Чоловіка підозрювали у розтраті грошей "Смоленського банку". Тіла загиблих виявили у їхньому помешканні на Мосфільмівській вулиці.

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Вбита уся сім'я Яхонтова

Убитий – колишній заступник керівника московської філії "Смоленського банку" Михайло Яхонтов. Його, дружину та 8-річного сина знайшли мертвими зі слідами насильницької смерті.

Мотиви вбивства наразі встановлюються. Розглядають кілька версій, серед них фінансова. Порушено кримінальну справу про вбивство двох та більше осіб.

Телеграм-канал Baza без посилання на джерело повідомляє, що Яхонтови не виходили на зв'язок з 24 жовтня. За даними соцмереж, знайомі сім'ї взяли у домробітниці ключі від квартири та виявили тіла.

Тіло Михайла начебто лежало в коридорі біля дверей, його голова була накрита подушкою. Його дружина мала ножові поранення, а у восьмирічного сина – зламана шия.

Судимість за розтрату грошей банку