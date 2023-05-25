В Якутске задержали педофила: россиянин изнасиловал 5-летнюю девочку в прямом эфире Chatroulette

Житель российского Якутска в прямом эфире изнасиловал маленькую девочку. Один из подростков наткнулся на ужасную трансляцию в Chatroulette и смог записать отрывок.

Подросток записал, как педофил изнасиловал 5-летнего ребенка и переслал видео знакомому блоггеру, который и рассказал о насилии. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.

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Житель Якутска насиловал внучку своей сожительницы

По данным вражеских телеграмм-каналов, педофилом оказался 42-летний житель Якутска Айдер Асанов. В начале мая он сдержал в "Чат-рулетке" изнасилование ребенка. Пострадала – пятилетняя девочка, внучка сожительницы педофила.

Насильника уже якобы задержали. В его квартире провели обыски. Против Асанова возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Педофилу грозит до 20 лет колонии.

Между тем другие телеграмм-каналы пишут, что Асанов уже якобы был задержан 11 мая за подобные преступления. Теперь он якобы находится в СИЗО.

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Российский военный изнасиловал школьницу

В Калининградской области российский лейтенант Константин Чистяков проводил домой школьницу. Он ударил ребенка камнем и изнасиловал. Вскоре педофила задержали.