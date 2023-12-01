Правоохранители установили, когда Янукович приказал стрелять по майдановцам

Во время событий Революции достоинства был отдан приказ стрелять по протестующим. Удалось вызеачить, когда именно это сделано.

Правоохранители установили, что бывший беглый президент Виктор Янукович приказал тогдашнему главе МВД Виталию Захарченко применить огнестрельное оружие против участников площади. Соответствующий приказ он отдал утром 20 февраля 2014 из резиденции "Межигорье", рассказал прокурор по "делам Майдана" Денис Иванов.

Смотрите также Борьба длится уже десять лет: украинцы в Нидерландах провели акцию

Письменных поручений не было

После разговора с Януковичем бывший руководитель МВД также дважды разговаривал с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

По словам Иванова, разговор Януковича и Захарченко длился примерно 8 минут. Следствие имеет основания полагать, что именно во время нее бывший президент отдал соответствующее указание.

После этого сотрудники спецподразделения "Беркут" применили огнестрельное оружие в направлении невооруженных протестующих, которые проходили в районе Майдана Незалежности и нижней части улицы Институтской.

Прокурор подчеркнул, что расстрелы протестующих 20 февраля тогда транслировали в прямом эфире. Кроме этого, во время событий Революции достоинства Янукович не выдавал никаких письменных поручений, а это не входило в полномочия президента. Однако он имел близкие отношения с руководителями ключевых структур.

20 бывших "беркутовцев" воюют против Украины