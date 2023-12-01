Правоохоронці встановили, коли Янукович наказав стріляли по майданівцях
Джерело:Укінформ
Під час подій Революції гідності було віддано наказ стріляти по протестувальниках. Вдалося визеачити, коли саме це зроблено.
Правоохоронці встановили, що колишній президент-втікач Віктор Янукович наказав тодішньому главі МВС Віталію Захарченко застосувати вогнепальну зброю проти учасників майдану. Відповідний наказ він віддав зранку 20 лютого 2014 року з резиденції "Межигір'я", розповів прокурор у "справах Майдану" Денис Іванов.
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Письмових доручень не було
Після розмови з Януковичем, колишній керівник МВС також двічі розмовляв з міністром внутрішніх справ Росії Володимиром Колокольцевим.
За словами Іванова, розмова Януковича та Захарченка тривала приблизно 8 хвилин. Слідство має підстави вважати, що саме під час неї колишній президент віддав відповідну вказівку.
Після цього співробітники спецпідрозділу "Беркут" застосували вогнепальну зброю у напрямку неозброєних учасників протестів, які проходили у районі Майдану Незалежності та нижній частині вулиці Інститутської.
Прокурор підкреслив, що розстріли протестувальників 20 лютого тоді транслювали у прямому ефірі.Крім цього, під час подій Революції гідності Янукович не видавав жодних письмових доручень, аже це не входило до повноважень президента. Однак він мав близькі стосунки із керівниками ключових сторуктур.
20 колишніх "беркутівців" воюють проти України
- У лютому 2014 року в Україні розпустили підрозділ "Беркут", який відзначився у жорстокому розгоні протестувальників під час Революції Гідності. Після цього деякі "беркутівці" вирішили приєднатися до війни в Україні на боці Росії.
- За словами речниці ДБР Тетяни Сап'ян, ДБР виокремлює список "беркутівців" для того, щоб перевірити, чи воюють вони зараз проти України. Зокрема, бюро звертається за допомогою до СБУ. З допомогою Служби безпеки встановлюють 20 "беркутівців", які воюють на боці Росії. Тетяна Сап'ян повідомила, що семеро з них отримають повідомлення про підозри.
- Тетяна Сап'ян зауважила, що в більшості випадків колишні "беркутівці" підозрюються у державній зраді. Вона розповіла, що 3 обвинувальні акти в цих розслідуваннях вже в суді й ДБР очікує на вироки. Врешті-решт, представниця ДБР наголосила, що всі "беркутівці", які переховуються від правосуддя на території Росії чи Білорусі, рано чи пізно будуть покарані.