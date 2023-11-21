Наразі відомо про 20 "беркутівців", які воюють проти України. Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян, пише 24 Канал.

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Три обвинувальні акти скеровані до суду

За її словами, ДБР виокремлює список "беркутівців" для того, щоб перевірити, чи воюють вони зараз проти України. Зокрема, бюро звертається за допомогою до СБУ.

З допомогою Служби безпеки встановлюють 20 "беркутівців", які воюють на боці Росії. Тетяна Сап'ян повідомила, що семеро з них отримають повідомлення про підозри.

Мовиться про командира севастопольського "Беркуту" Сергія Колбіна, який очолив псевдоорган в окупованому Криму. Він також став сенатором Держдуми Росії.

Колбін у 2022 році голосував за анексію окупованих територій України, які Путін вирішив приєднати до складу Росії. Мовиться про захоплені росіянами території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також підозрюваними є командир "Беркуту" в Криму та Донецьку. Серед сімох "беркутівців", які мають отримати повідомлення про підозру, три керівники та ще чотири співробітники колишнього підрозділу.

Тетяна Сап'ян зауважила, що в більшості випадків колишні "беркутівці" підозрюються у державній зраді. Вона розповіла, що 3 обвинувальні акти в цих розслідуваннях вже в суді й ДБР очікує на вироки.

Врешті-решт, представниця ДБР наголосила, що всі "беркутівці", які переховуються від правосуддя на території Росії чи Білорусі, рано чи пізно будуть покарані.

В Україні ще 5 "беркутівців", які розстрілювали мітингувальників, отримали покарання

У Києві 18 жовтня визнали винними п'ятьох "беркутівців" у розстрілі протестувальників під час Революції Гідності. Їх звинуватили у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 48 громадян 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.

Вирок оголошували заступнику командира полку "беркутівців" Олегу Янішевському та 4 "беркутівцям" київської спецроти: Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Сергію Тамтурі та Олександру Маринченку.

Суд призначив такі покарання: