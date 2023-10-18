Нагадаємо, що масовий обстріл стався на вулиці Інститутській. Водночас Офіс генпрокурора заявив, що оскаржуватиме вирок суду щодо п’ятьох безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів.

До теми Стали відомі виконавці розстрілів активістів на Майдані: вони постануть перед судом

Суд оголосив вирок п’ятьом "беркутівцям": що відомо

Так, суд призначив такі покарання:

Олегу Янішевському – довічне позбавлення волі;

Павлу Аброськіну – 15 років позбавлення волі;

Сергію Зінченку – 15 років позбавлення волі;

Олександру Маринченку – 5 років позбавлення волі;

Сергій Тамтура – виправданий.

Також суд задовольнив частину цивільних позовів потерпілих. Трьох з них судили за спеціальною заочною процедурою у зв’язку з переховуванням на території Росії.

Що цьому передувало

Міліціонери роти спеціального призначення ПМОП "Беркут" обвинувачувалися у тому, що на вулиці Інститутській у Києві застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

За версією сторони обвинувачення, вони вчинили умисні вбивства 48 осіб та замахи на умисні вбивства 80 осіб, а також терористичний акт та інші злочини.

Нові підозрювані у справах Майдану

Зауважимо, що напередодні СБУ й ДБР повідомили про підозри службовцям російської ФСБ. Серед них: