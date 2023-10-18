Нагадаємо, що масовий обстріл стався на вулиці Інститутській. Водночас Офіс генпрокурора заявив, що оскаржуватиме вирок суду щодо п’ятьох безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів.
До теми Стали відомі виконавці розстрілів активістів на Майдані: вони постануть перед судом
Суд оголосив вирок п’ятьом "беркутівцям": що відомо
Так, суд призначив такі покарання:
- Олегу Янішевському – довічне позбавлення волі;
- Павлу Аброськіну – 15 років позбавлення волі;
- Сергію Зінченку – 15 років позбавлення волі;
- Олександру Маринченку – 5 років позбавлення волі;
- Сергій Тамтура – виправданий.
Також суд задовольнив частину цивільних позовів потерпілих. Трьох з них судили за спеціальною заочною процедурою у зв’язку з переховуванням на території Росії.
Що цьому передувало
- Міліціонери роти спеціального призначення ПМОП "Беркут" обвинувачувалися у тому, що на вулиці Інститутській у Києві застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.
- За версією сторони обвинувачення, вони вчинили умисні вбивства 48 осіб та замахи на умисні вбивства 80 осіб, а також терористичний акт та інші злочини.
Нові підозрювані у справах Майдану
Зауважимо, що напередодні СБУ й ДБР повідомили про підозри службовцям російської ФСБ. Серед них:
- генерал армії Віктор Золотов – колишній керівник служби безпеки президента Росії;
- генерал-полковник Алєксєй Сєдов – начальник 2 служби ФСБ;
- генерал-лейтенант Алєксєй Жало – заступник начальника 2 служби ФСБ, начальник управління захисту конституційного устрою;
- генерал-майор Сєргей Єгоров – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ;
- генерал-майор Владімір Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби ФСБ;
- генерал-майор Андрєй Яценко – колишній співробітник 2 служби ФСБ, зараз – заступник начальника управління ФСБ у Москві.