Напомним, что массовый обстрел произошел на улице Институтской. В то же время Офис генпрокурора заявил, что будет обжаловать приговор суда в отношении пятерых непосредственных исполнителей массовых расстрелов активистов.
К теме Стали известны исполнители расстрелов активистов на Майдане: они предстанут перед судом
Суд огласил приговор пятерым "беркутовцам": что известно
Так, суд назначил такие наказания:
- Олегу Янишевскому – пожизненное лишение свободы;
- Павлу Аброськину – 15 лет лишения свободы;
- Сергею Зинченко – 15 лет лишения свободы;
- Александру Маринченко – 5 лет лишения свободы;
- Сергей Тамтура – оправдан.
Также суд удовлетворил часть гражданских исков потерпевших. Троих из них судили по специальной заочной процедуре в связи с укрывательством на территории России.
Что этому предшествовало
- Милиционеры роты специального назначения ПМОП "Беркут" обвинялись в том, что на улице Институтской в Киеве применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.
- По версии стороны обвинения, они совершили умышленные убийства 48 человек и покушения на умышленные убийства 80 человек, а также террористический акт и другие преступления.
Новые подозреваемые по делам Майдана
Отметим, что накануне СБУ и ГБР сообщили о подозрениях служащим российской ФСБ. Среди них:
- генерал армии Виктор Золотов – бывший руководитель службы безопасности президента России;
- генерал-полковник Алексей Седов – начальник 2 службы ФСБ;
- генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель начальника 2 службы ФСБ, начальник управления защиты конституционного устройства;
- генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель начальника управления защиты конституционного устройства 2 службы ФСБ;
- генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника департамента оперативной информации 5 службы ФСБ;
- генерал-майор Андрей Яценко – бывший сотрудник 2 службы ФСБ, сейчас – заместитель начальника управления ФСБ в Москве.