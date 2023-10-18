Напомним, что массовый обстрел произошел на улице Институтской. В то же время Офис генпрокурора заявил, что будет обжаловать приговор суда в отношении пятерых непосредственных исполнителей массовых расстрелов активистов.

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Суд огласил приговор пятерым "беркутовцам": что известно

Так, суд назначил такие наказания:

Олегу Янишевскому – пожизненное лишение свободы;

Павлу Аброськину – 15 лет лишения свободы;

Сергею Зинченко – 15 лет лишения свободы;

Александру Маринченко – 5 лет лишения свободы;

Сергей Тамтура – оправдан.

Также суд удовлетворил часть гражданских исков потерпевших. Троих из них судили по специальной заочной процедуре в связи с укрывательством на территории России.

Что этому предшествовало

Милиционеры роты специального назначения ПМОП "Беркут" обвинялись в том, что на улице Институтской в Киеве применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

По версии стороны обвинения, они совершили умышленные убийства 48 человек и покушения на умышленные убийства 80 человек, а также террористический акт и другие преступления.

Новые подозреваемые по делам Майдана

Отметим, что накануне СБУ и ГБР сообщили о подозрениях служащим российской ФСБ. Среди них: