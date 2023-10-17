В частности, завершено расследование в отношении экс-представителей "Беркута". Об этом в эфире национального телемарафона рассказала советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, информирует 24 Канал.
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Виновных установлено
Обвинительный акт, в котором фигурируют главные руководители государства того периода – от экс-президента Януковича до тогдашнего главы "Беркута" Сергея Косюка, уже направлен в суд.
Кроме того, установлены исполнители расстрелов активистов на Майдане. Они также предстанут перед судом. В частности, завершено расследование в отношении 6 бывших "беркутовцев".
Хотелось бы призвать общество верить, что в ближайшее время они смогут услышать все фамилии и имена тех, кто виноват в трагических событиях во время Революции Достоинства,
– отметила Татьяна Сапьян.
Есть еще обвинительные акты относительно высокопоставленных должностных лиц того времени, которые уже направлены в суд. Приговор пока ждут.
Кому из россиян уже объявили о подозрении
Заметим, что на днях СБУ и ДБР сообщили о подозрениях работникам русской ФСБ. С ними сотрудничал бывший состав СБУ. Среди россиян:
- генерал армии Виктор Золотов – бывший руководитель службы безопасности президента России, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (сейчас – директор федеральной службы войск национальной гвардии);
- генерал-полковник Алексей Седов – начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ;
- генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ – начальник управления защиты конституционного устройства;
- генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель начальника управления защиты конституционного устройства 2 службы ФСБ;
- генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ;
- генерал-майор Андрей Яценко – бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ, сейчас – заместитель начальника управления ФСБ в Москве.