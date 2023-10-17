В частности, завершено расследование в отношении экс-представителей "Беркута". Об этом в эфире национального телемарафона рассказала советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, информирует 24 Канал.

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Виновных установлено

Обвинительный акт, в котором фигурируют главные руководители государства того периода – от экс-президента Януковича до тогдашнего главы "Беркута" Сергея Косюка, уже направлен в суд.

Кроме того, установлены исполнители расстрелов активистов на Майдане. Они также предстанут перед судом. В частности, завершено расследование в отношении 6 бывших "беркутовцев".

Хотелось бы призвать общество верить, что в ближайшее время они смогут услышать все фамилии и имена тех, кто виноват в трагических событиях во время Революции Достоинства,

– отметила Татьяна Сапьян.

Есть еще обвинительные акты относительно высокопоставленных должностных лиц того времени, которые уже направлены в суд. Приговор пока ждут.

Кому из россиян уже объявили о подозрении

Заметим, что на днях СБУ и ДБР сообщили о подозрениях работникам русской ФСБ. С ними сотрудничал бывший состав СБУ. Среди россиян: