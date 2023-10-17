Зокрема, завершено розслідування щодо експредставників "Беркута". Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає 24 Канал.

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Винних встановлено

Обвинувальний акт, в якому фігурують головні керівники держави того періоду – від експрезидента Януковича до тодішнього очільника "Беркута" Сергія Косюка, вже направлено до суду.

Крім того, встановлено виконавців розстрілів активістів на Майдані. Вони також постануть перед судом. Зокрема, завершено розслідування щодо 6 колишніх "беркутівців".

Хотілось би закликати суспільство вірити, що найближчим часом вони зможуть почути всі прізвища й імена тих, хто був винен у трагічних подіях під час Революції Гідності,

– зазначила Тетяна Сап'ян.

Є ще обвинувальні акти щодо високопосадовців того часу, які вже направлені до суду. Вирок поки очікують.

Кому з росіян вже оголосили про підозру

Зауважимо, що днями СБУ та ДБР повідомили про підозри працівникам російської ФСБ. Саме із ними спіпрацювала тодішній склад СБУ. Мовиться зокрема про: