Зокрема, завершено розслідування щодо експредставників "Беркута". Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає 24 Канал.
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Винних встановлено
Обвинувальний акт, в якому фігурують головні керівники держави того періоду – від експрезидента Януковича до тодішнього очільника "Беркута" Сергія Косюка, вже направлено до суду.
Крім того, встановлено виконавців розстрілів активістів на Майдані. Вони також постануть перед судом. Зокрема, завершено розслідування щодо 6 колишніх "беркутівців".
Хотілось би закликати суспільство вірити, що найближчим часом вони зможуть почути всі прізвища й імена тих, хто був винен у трагічних подіях під час Революції Гідності,
– зазначила Тетяна Сап'ян.
Є ще обвинувальні акти щодо високопосадовців того часу, які вже направлені до суду. Вирок поки очікують.
Кому з росіян вже оголосили про підозру
Зауважимо, що днями СБУ та ДБР повідомили про підозри працівникам російської ФСБ. Саме із ними спіпрацювала тодішній склад СБУ. Мовиться зокрема про:
- генерала армії Віктора Золотова – колишній керівник служби безпеки президента Росії, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (зараз – директор федеральної служби військ національної гвардії);
- генерал-полковника Олексія Сєдова – начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ;
- генерал-лейтенант Олексій Жало – заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ – начальник управління захисту конституційного устрою;
- генерал-майор Сєргєя Єгорова – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ;
- генерал-майор Владіміра Павліка – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв'язків) ФСБ;
- генерал-майора Андрія Яценка – колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ, зараз – заступник начальника управління ФСБ у Москві.