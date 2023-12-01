Правоохоронці встановили, що колишній президент-втікач Віктор Янукович наказав тодішньому главі МВС Віталію Захарченко застосувати вогнепальну зброю проти учасників майдану. Відповідний наказ він віддав зранку 20 лютого 2014 року з резиденції "Межигір'я", розповів прокурор у "справах Майдану" Денис Іванов.

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Письмових доручень не було

Після розмови з Януковичем, колишній керівник МВС також двічі розмовляв з міністром внутрішніх справ Росії Володимиром Колокольцевим.

За словами Іванова, розмова Януковича та Захарченка тривала приблизно 8 хвилин. Слідство має підстави вважати, що саме під час неї колишній президент віддав відповідну вказівку.

Після цього співробітники спецпідрозділу "Беркут" застосували вогнепальну зброю у напрямку неозброєних учасників протестів, які проходили у районі Майдану Незалежності та нижній частині вулиці Інститутської.

Прокурор підкреслив, що розстріли протестувальників 20 лютого тоді транслювали у прямому ефірі.Крім цього, під час подій Революції гідності Янукович не видавав жодних письмових доручень, аже це не входило до повноважень президента. Однак він мав близькі стосунки із керівниками ключових сторуктур.

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