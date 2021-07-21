Языковой омбудсмен заявил, что ТРК "Украина" и "Интер" нарушили языковой закон

Телеканалы "Интер" и ТРК "Украина", которые связывают с олиграхами Дмитрием Фирташем и Ринатом Ахметовым, грубо нарушили норму закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 июля.

Эта норма фиксирует, что 100% фильмов и сериалов должны быть озвучены или дублированы на украинском языке. Между тем уже на следующий день, 17 июля, эти два телеканала начали грубо нарушать закон.

Как пишет "Детектор медиа", в этот день телеканал "Украина" транслировал сериал "Незабытая" 2020 года. Также телеканал транслировал в промежуток суббота-понедельник сериалы на русском "Нет", "Беглецы", "Дом Надежды", "18-летний олигарх", "Письмо по ошибке", "Затмение". В свою очередь, "Интер" демонстрировал на русском фильмы "Шерлок Холмс", "Гостья из будущего", "Таисия". Всего это более 50 часов русского языка за три дня.

Этот факт разозлил пользователей соцсетей. "Где Нацсовет? Влад, Эй! Вам за шо деньги платят с наших налогов? Где реакция?", "А чего же от врагов ожидать? Если врага не уничтожили, он будет нападать", "Хорошенько оштрафовать. И пусть штрафы работают на Украину, на культуру, образование...", – возмущаются пользователи в комментариях.

Однако никаких штрафов и действенных шагов до сих пор не замечено – только декларативные заявления политиков, заинтересованных в собственной промоции на популярном языковом вопросе. Реакция языкового омбудсмена Тараса Креминя, который обнародовал 20 июля в своем фейсбуке результаты мониторинга, удивила. По его словам, "на всех нарушителей составлены акты, направлено письмо в Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания с просьбой применить санкции".

Таким образом, чиновник ограничился исключительно фиксацией нарушений и передал все данные регулятору, который не имеет полномочий применять санкции в таких случаях. Однако сама фиксация нарушений тоже выглядит сомнительно – в перечень фильмов и сериалов были включены еще и мультфильмы и ТВ-передачи, а ряд нарушений телеканалами не был отмониторен вообще. В частности, ТРК "Украина" транслировала не пять сериалов, как отметил омбудсмен, а восемь.

Непонятной является также позиция активных защитников украинского языка – фракции "Европейская Солидарность" и ее главы Петра Порошенко, которые регулярно комментировали в течение последнего времени закон о языке в рамках задекларированной идеологии "Армия. Язык. Вера", на которой была построена вся президентская кампания. 16 июля, в день вступления в силу закона, Петр Порошенко высказался иронично относительно "Квартала 95", и с тех пор никаких комментариев или осуждений нарушителей закона не было замечено. Впрочем, когда речь идет о бизнес-интересах, Петр Порошенко не впервые уступает задекларированным принципам и имеет тенденцию закрывать глаза на деятельность Ахметова и Фирташа. Стоит вспомнить формулу Роттердам+, которая прочно связала на то время президента Порошенко и олигарха Ахметова, и "венскую встречу" Порошенко и Фирташа накануне президентских выборов в 2015 году.

С такими "борцами" за язык русский еще надолго может остаться на украинских телеэкранах.