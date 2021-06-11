В Эфиопии катастрофическая продовольственная ситуация, люди столкнулись с голодом, – ООН

Продовольственная ситуация в регионах Тиграй, Амхара и Афар в Эфиопии достигла уровня катастрофы. В состоянии тяжелого кризиса с мая 2021 года живут 350 тысяч человек.
Что происходит в Эфиопии
На севере Эфиопии специалисты наблюдают голод и предупреждают, что дальше ситуация будет еще хуже. Об этом говорится в анализе ситуации, который проводили при поддержке ООН и главы гуманитарных организаций Марка Лоукока.
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Анализ показал, что в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в регионе Тиграй, а также в соседних Амхаре и Афаре. Там фиксировали голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях.
По состоянию на май 5,5 миллиона человек столкнулись с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в регионе, и ситуация, вероятно, ухудшится к сентябрю.
В то же время, официального объявления о голоде в отчете нет. Ведь он объявляется только при соблюдении определенных показателей смертности, недоедании и голоде:
- не менее 20% домохозяйств в районе сталкиваются с крайней нехваткой продуктов питания с ограниченными возможностями справиться с этим;
- показатели острого недоедания превышают 30%;
- смертность превышает два человека в день на 10 тысяч населения.
Почему возникла сложная продовольственная ситуация
- Перемещение населения, ограничение передвижения;
- гуманитарный доступ ограничен;
- потеря урожая и средств к существованию;
- дисфункциональные рынки;
- боевые действия, в результате которых 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
Всемирная продовольственная программа ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и детское агентство ЮНИСЕФ призвали к немедленным действиям, чтобы преодолеть кризис.Справка. В 1984 году Тиграй и соседняя провинция Волло были эпицентром голода. Он случился из-за сочетания засухи и войны. В результате погибло от 600 тысяч до 1 миллиона человек.