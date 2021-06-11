В Ефіопії катастрофічна продовольча ситуація, люди зіткнулися з голодом, – ООН

Продовольча ситуація у регіонах Тиграй, Амхара і Афар в Ефіопії сягнула рівня катастрофи. У стані важкої кризи з травня 2021 року живуть 350 тисяч осіб.

Що відбувається в Ефіопії

На півночі Ефіопії фахівці спостерігають голод і попереджають, що далі ситуація буде ще гіршою. Про це мовиться в аналізі ситуації, який проводили за підтримки ООН та очільника гуманітарних організацій Марка Лоукока.

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Аналіз показав, що в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили у "важкій кризі" в регіоні Тиграй, а також в сусідніх Амхарі і Афарі. Там фіксували голод і смерть невеликих груп людей, що проживають на великих територіях.

Станом на травень 5,5 мільйона осіб зіткнулися з високим рівнем гострої відсутності продовольчої безпеки в регіоні, і ситуація, ймовірно, погіршиться до вересня.

Водночас, офіційного оголошення про голод у звіті немає. Адже він оголошується тільки при дотриманні певних показників смертності, недоїданні і голоду:

не менше 20% домогосподарств в районі стикаються з крайньою нестачею продуктів харчування з обмеженими можливостями впоратися з цим;

показники гострого недоїдання перевищують 30%;

смертність перевищує дві людини в день на 10 тисяч населення.

Чому виникла складна продовольча ситуація

Переміщення населення, обмеження пересування;

обмежений гуманітарний доступ;

втрата врожаю і засобів до існування;

дисфункціональні ринки;

бойові дії, внаслідок яких 1,7 мільйона людей були змушені покинути свої будинки.

Всесвітня продовольча програма ООН, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН і дитяче агентство ЮНІСЕФ ​​закликали до негайних дій, аби подолати кризу.

У 1984 році Тиграй і сусідня провінція Волло були епіцентром голоду. Він трапився через поєднання посухи і війни. Внаслідок цього загинуло від 600 тисяч до 1 мільйона людей.