"Кизочка моя дорогая": как экоферма из Херсона пережила оккупацию и работает под обстрелами

Село Станислав расположено на одноименных кручах на берегу Днепровского лимана в 40 км от Херсона. 10 лет назад сюда из города переехали Елена и Валентин Белозоренко, которые хотели "жить на свободе". Они посадили огород и купили две козы для молока. Со временем домашнее хозяйство превратилось в эко-ферму "Лиманская коза", где Елена производила козьий сыр, а Валентин знакомил гостей с животными.

Журналисты ZAXID.NET рассказали, как "Лиманская коза" в "месте счастливых людей" пережила 8,5 месяцев оккупации и продолжает работать под вражескими обстрелами.

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Елена и Валентин Белозоренко, основатели эко-фермы Лиманская коза / Фото ZAXID.NET

"Мы выбрали коз"

Елена Белозоренко 20 лет работала в Херсонском областном музыкально-драматическом театре. 10 лет из них была администратором по гастрольной деятельности – возила труппу по Украине и за границу. В то же время женщина мечтала жить в деревне.

"Жизнь шла между театром и домом, а нам с мужем хотелось на свободу. Дети уже были взрослые. Они поддержали нас морально и материально. Так что, когда мне было 45 лет, мы начали новую жизнь в селе", – рассказывает Елена.

Супруги сразу засадили огород – хотелось выращивать все. Было тяжело, не получалось, но они продолжали. В овощи захотелось домашнего молока и сыра.

"Я даже думала о корове, но соседи рассказали, что только на корм зимой нужно 10 тыс. грн. Это тогда была неподъемная сумма, так что, слава Богу, корову мы не завели", – смеется Елена Белозоренко.

Пара купила в селе двух обычных козлят по 100 грн. Елена и Валентин совсем не понимали, как за ними ухаживать, чем кормить, как выпасать. Но – "нянчились, нянчились и вырастили хороших кизенок", которые впоследствии родили и начали давать молоко.



Елена Белозоренко с козленком / Фото ZAXID.NET

"Первый стакан мы даже боялись пробовать, потому что слышали мифы о козьем молоке, что оно невкусное, с запахом, с привкусом. А попробовали - и оказалось, что оно так вкусно, как пломбир, сладенькое", - вспоминает фермерка.

Тогда же Елена начала делать брынзу из козьего молока. У нее было развлечение – смотреть видео о сыроделии. Однажды увидела ролик, где хозяйка имела стильную кухню, красивую кастрюлю и мисочки – так визуально выбрала рецепт своей первой попытки. В селе, рассказывает женщина, козьи сыры не ценят - "ну такое". Она угощала друзей и коллег в театре, где продолжала работать еще пять лет после переезда в Станислав. Потом к брынзе добавился сыр халуми с мятой, фета в маринаде, другие виды сыра.

"Я вошла в азарт! Когда понимаешь, что ты, городская жительница, создала своими руками настоящий продукт, то чувствуешь себя богиней. О боже! Я могу отрезать кусок сыра, положить его на хлеб – и это будет настоящий бутерброд! Я была в восторге" "В 45 лет я нашла свое дело. Мне не надоедает до сих пор - варку сыра я считаю медитацией", - говорит Елена Белозоренко.

Ежедневная дорога в Херсон – по 40 км туда и обратно – здоровья и сил не прибавляла. Однажды Елена попала в больницу – на полгода. Врач сказал, что с ее диагнозом нужно выбирать – либо театр и жизнь в городе, либо село и козы. В этот период супруги Белозоренко купили трех первых породистых коз, которых обнаружили по объявлению. У них родились первые породистые козлята, молока стало гораздо больше.

"Станислав оставлять не хотелось. И мы выбрали коз. Так начали развиваться", – вспоминает женщина.

Козы на ферме:

Звезды сошлись

Это еще не была ферма, говорит Елена Белозоренко. После увольнения из театра она искала подработку – планировала работать два дня через два и жить поочередно в городе и селе, чтобы иметь хотя бы небольшой доход, пока мужчина занимался хозяйством. Но работа не находилась. Женщина была расстроена.

"Вдруг мне позвонила уже покойная Елена Никитась из херсонской ОО Успешная женщина. Они проводили тренинги для женщин, которые хотели заниматься предпринимательством. И я с радостью ушла", – рассказывает Елена.

В это же время супруги готовили сырный подарок директору драмтеатра Александру Книге. Дизайнеры-театралы нарисовали логотип для упаковки – кизонку. А на одном из тренингов Елена получила задачу – придумать название для своего дела, своего продукта.

"Я и говорю – Лиманская коза. Меня отказывали – да нет, не подходит, надо Молочная ферма или что-то такое понятное. А я уперлась. Так мы и написали на подарке, так это название и появилось", – вспоминает Елена Белозоренко.

После тренингов в Херсоне женщина прошла еще одно обучение для будущих предпринимателей, зарегистрировала ФЛП и стала серьезно заниматься козами, которых в семье было уже 13. Она следила за опытными сыроварями, выискивала рецепты и информацию о своих любимцах на профессиональных форумах.

"К сожалению, у меня никогда не было финансовой возможности поучиться сыроделию в Италии или Франции. Но крафтовый сыр – это такой продукт, который невозможно испортить. В крайнем случае вместо задуманного выйдет просто другой сыр. У меня такое было несколько раз, очень вкусно получилось "Обычно я придерживаюсь рецептуры и технологии, но бывают маленькие нюансы", - делится Елена.

Также участники форума как-то помогли супругам, не имеющим опыта, спасти пару новорожденных породистых козлят.

"Это было зимой, никто не хотел ехать – все замело. Я плакала и не знала, что делать, потому что они были очень хилые. Забрала домой на грелку. Участники форму козоводов помогли их выходить, объяснили, что с породистыми козами не так легко, как с обычными. В селе с ветеринарами тяжело, тем более, мы здесь чужие. Когда-то я искала ветеринаров для кошек, то на меня смотрели, как на чудачку", - делится женщина опытом фермерства.



Елена Белозоренко с козленком / Фото ZAXID.NET

Первые туристы "Лиманской козы"

Однажды Елене позвонил по телефону Александр Книга и сообщил, что пришлет к ней на экскурсию группу молодых людей из Одессы, которым он показывал Херсонщину.

"Сказал: навари борща, нарежь сырую - и примешь. Я испугалась - я же не умею. Но через несколько часов мы с мужем все подготовили, даже перекрасили старую мебель. И на следующий день встретили свою первую группу туристов", - вспоминает Елена Белозоренко.

Первые посетители фермы валялись на траве, пили козье молоко прямо из бутыли, обнимались с козлятами и вдохновляли супругов. После ухода гостей они решили развиваться в туристическом направлении. Как всегда, помогали друзья: кто-то делал рекламу, кто-то привозил садовую мебель, кто-то – солому. Елена варила сыр – уже 20 видов к тому времени, проводила дегустации, рассказывала о происхождении и пользе каждого. Валентин, больше всего любящий животных и многое о них знающий, водил гостей к козам.



Валентин Белозоренко с одним из питомцев / Фото ZAXID.NET

"У коз все взрослые превращались в маленьких детишек. Детям вообще было очень интересно. Пожалуй, это самое важное, что было в нашем деле - видеть счастливые лица людей, как они расслабляются, открываются, забывают все плохое. Козотерапия - это прекрасное дело", - вспоминает Елена счастливое время на ферме.

Экскурсии на ферме:

"Нашего козла убило снарядом"

Российская армия оккупировала Станислав уже 25 февраля 2022 года. Большинство жителей уехало. Супруги Белозоренко не могли оставить своих кизонек, как ни дети не умоляли их покинуть село, пока это было возможно.

"Я лишь впоследствии узнала, что переживала наша дочь, какой это для нее был страшный стресс. Но для меня было бы страшнее ходить в чужих четырех стенах и думать о том, что мои козочки погибают от жажды и голода или оккупанты их просто расстреливают". было нереально. Лучше уже под обстрелами", – делится Елена.

Во время оккупации в селе происходили ужасные вещи, были издевательства, рассказывает женщина. Она постоянно молилась, чтобы только русские оккупанты не вошли во двор и не убили коз.

Во время одного из обстрелов, вспоминает Елена Белозоренко, они с мужем увидели, как что-то летит во двор. Тогда Елена накрыла своим телом козленка, а мужчина накрыл собой ее.

"А это была голубка. Мы так смеялись! Она свила гнездо у нас на ели. Однажды снаряд срезал ту ель, но птичка и малые голубки выжили. Мы подумали тогда, что это хороший знак, что освободят нас, потому что в оккупации просто опускались руки", – рассказывает женщина.

Но своего породистого козла супруги не уберегли – снаряд прилетел прямо в него. Елена и Валентин нашли в деревне заброшенного породистого козла и приютили его у себя. Также приютили всех брошенных кошек и собак.

Оставшиеся в селе люди помогали друг другу, чем могли – Белозоренко раздавали козье молоко, варили брынзу на праздники, кто-то приносил яйца, кто-то пик булочки и делился с соседями. Через своих друзей-театралов Елена тоже доставала лекарства для односельчан.

День, когда украинская армия освободила Станислав от оккупантов и первые военные в форме ВСУ зашли в деревню, походил на победу, говорит женщина.

Мы уже ни во что не верили, но чудо произошло. Мы однажды уже пережили это счастье, и я очень верю в нашу общую победу,

– говорит Елена Белозоренко.

За время оккупации стадо сильно увеличилось, прокормить его было тяжело. Если раньше Белозоренко продавали молодых животных (при условии, что их не будут резать), то этим летом решили просто раздавать по паре – козу и козлика на расплод.

"Мы не убиваем животных и даже кур держим только для яиц. Козы у нас породистые, и мы раздавали их в хорошие руки исключительно на расплод. Пару дали фермеру из Музыковки - ему повезло меньше, чем нам, оккупанты вырезали все его стадо. Осенью он еще хочет взять у нас козлика-красавца – нужно восстанавливать поголовье. Всего раздали более 20 голов", – рассказывает Елена Белозоренко.

"Как мы выживаем сейчас – не знаю"

После деоккупации "Лиманская коза" стала угощать приезжающих в село военных и волонтеров, а те, в свою очередь, рассказывают о ферме родным и друзьям. Иногда дочь Елены и Валентина делает объявления о творожных наборах на своих страницах в соцсетях. Так супруги получают заказ на сыры, Елена отправляет их "Новой почтой" из Херсона или Николаева, а все заработанное – вкладывает в коз и в устранение последствий вражеских прилетов.



Валентин Белозоренко с одним из питомцев / Фото ZAXID.NET

4 августа снаряд снова прилетел во двор супругов – в здание, где живут козы. Это был день, так что животные не пострадали. Но поднялся пожар – сгорело сено, подсобные помещения, Валентин сломал ребра – на него упал кирпич из разрушенного помещения. Его ассистента Руслана придавило остатками гаража. Пока ехала скорая, несколько соседей помогали тушить огонь – воду брали с ручья на территории.

"Перед тем я работала в летней кухне. Все думала, что сейчас пойду в летний душ, пусть только помощник уйдет. Если бы я пошла в тот душ, то уж не вышла бы - прилет был рядом, он весь прошит обломками", - рассказывает Елена. .

Этот прилет оставил после себя разруху, которую супруги не могли упорядочить месяц. Валентин из-за травмы не мог работать, Елена пыталась ему помогать, но еще должна была присмотреть и подоить 37 коз, живущих сегодня на ферме, варить сыр.

Последствия прилета российского снаряда на ферму

"Руки опустились, мы были в отчаянии. За деньги договорились с парнем, которого едва нашли, расчистить двор. Дочь сделала объявление и попросила покупать у нас сыр, чтобы мы могли собрать деньги на восстановление. Снова приехали друзья, волонтеры – кто-то привез доски, кто-то – другие материалы. Сейчас у коз есть по крайней мере крыша над головой, осталось сделать пол, но у нас нет ни материалов, ни ресурсов на это. Мы выдохлись", – устало говорит Елена Белозоренко.

Но, добавляет она, сыры будут вариться, пока есть молоко и не пошли в декрет. Ежедневно у Елены более 40 литров молока – из них выходит несколько килограммов сыра, это зависит от вида сыра, породы козы, рациона животного. Если заказов нет, фермер варит твердый сыр – его получается вдвое меньше того же количества молока, ведь он созревает и усыхается. Твердый козий творог – уточку или канистрату – можно хранить пару лет.

"У наших коз полноценный рацион – мы даем зерно, кукурузу, ячмень, обязательно достаем овощи. Муж очень их балует. Нас иногда спрашивают, беременны ли они. Нет. Они просто красивые. А еще мы сделали эксперимент – скрестили коз разных пород, одна из которых дает больше молока, другая – гуще молоко, из которого лучше выход сыра", – рассказывает Елена о жизни фермы между вражескими обстрелами.

Дети снова предлагали Елене и Валентину переехать. Те сказали, что согласятся, если можно будет унести с собой коз. Пока таких вариантов не нашлось.

Несмотря на усталость и постоянную угрозу, "Лиманская коза" будет работать, говорит Елена Белозоренко.

"Мы пережили и войну, и тюрьму. Ферма – это дело нашей жизни, и мы будем ее продолжать. С победой с радостью ждем всех в гости", – говорит Елена.