С августа 2022 года урбанистическая коалиция Ro3kvit работает над стратегией пространственного развития Мариуполя после деоккупации. Специалисты обсуждают восстановление жилых районов и новую постиндустриальную экономику с учетом экологии, комфорта и безопасности жителей.

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Соучредителем этой урбанистической платформы RoЗkvit является нидерландский архитектор и урбанист, преподаватель Харьковской школы архитектуры Фулко Трефферс, с 2015 года сотрудничающий с Украиной. Первый проект, в котором он участвовал, организовала инициатива "Изоляция" по качественным изменениям Мариуполя. Поэтому архитектор продолжил работать над концепцией обновления этого города, уже в новых реалиях.

Фулко Трефферс был спикером идеатона Unlock Ukraine, организованного Львовским медиафорумом, и рассказал об основных разработках стратегии восстановления Мариуполя. ZAXID.NET записал основные положения.

Опыт послевоенных стран

Урбанистическую коалицию для Украины RoZkvit основали в марте 2022 года. В нее входит около 80 участников, по меньшей мере половина из них – из Украины. Работая над проектами восстановления, привлекают опыт и знания тех, кто знает о послевоенной ситуации, восстановление в других странах, а также опыт местных архитекторов, RoЗkvit сосредотачивается на трех основных темах – исследования, образование, действия и проекты.

Мы стараемся формировать стратегии для конкретных городов. Иногда это могут быть маленькие проекты, какой-нибудь сквер или школа. Иногда это широкомасштабные проекты, но для нас важно иметь этот опыт в общинах, потому что все эти общины между собой отличаются,

– объясняет Фулко Трефферс.

Исследователи изучают опыт других стран, которые восстанавливали города после Второй мировой войны и войны на Балканах. Но, как они отмечают, это изучение не должно быть точным заимствованием, а скорее обучением на чужих ошибках, опыте других стран, чтобы Украина была готова и имела перспективу на будущее.



Эксперты RoЗkvit нарабатывают стратегии уникальные для каждого города

"В Боснии после войны начался еще один очень сложный период. Босния не была готова к миру, правительство не было готово, правовой основы также для этого не было. Люди покидали страну, потом они решали возвращаться, однако все надеялись, что их поддержат. Но нужно было, чтобы они сами себя поддерживали. И это достаточно серьезный вызов, так же, как и во многих других странах", – отмечает Фулко Трефферс.

Важно, рассказывает архитектор, чтобы была перспектива на будущее. Украина, с одной стороны, должна быть отстроенной, хорошей страной, но, с другой стороны, это должна быть максимально стабильная страна, особенно в контексте будущей евроинтеграции.

Отстроить лучше, чем было

Работая над концепцией восстановления, специалисты нарабатывают планы долгосрочной перспективы, а также те, что можно реализовать уже сейчас. Над стратегией Мариуполя работает команда из 9 человек. Это его жители, украинцы из других регионов и иностранцы.

"Есть такой принцип – отстроить лучше, чем было. Но в Мариуполе пока нет возможности этого делать сейчас. Поэтому здесь мы говорим о перспективе будущего. Однако нам необходимо понимать, что будет дальше и необходимо знать, что происходит сейчас в Мариуполе", – говорит исследователь.

Команда определила три основных темы, важные для людей, желающих вернуться туда. Это безопасность, работа и жилье.

"Мы попытались понять, для кого мы это делаем. Мы не делаем это для международных медиа, для себя или для каких-то застройщиков. Мы делаем это для тех людей, которые там жили, которые хотят туда вернуться, которые считают Мариуполь своим родным городом. говорили с этими людьми, пытались понять, какие у них есть потребности. И если будут удовлетворены эти три основных запроса, тогда будет открыт путь, можно возвращаться", – отмечает Фулко Трефферс.



Жилье – один из ключевых факторов, влияющих на возвращение жильцов

Сейчас, говорит исследователь, в Мариуполе 50-70% построек в микрорайонах разрушены или слишком повреждены для того, чтобы можно было их отстроить. Планируя восстановление жилищного и общественного фонда, нужно добавить что-то новое, полезное, сохраняя чувство идентичности города и память о трагических событиях. Поэтому работа над стратегией – это не просто копирование чего-либо из Нидерландов или Дании, а попытка найти те элементы, которые действительно нужны именно здесь.

"Мы пытались усовершенствовать эти районы с разных взглядов. С точки зрения экологии, природы, качества жизни, количества тени летом, тепла зимой. Мы хотели более четкого разграничения между частными и публичными зонами, а также обеспечения более высокого уровня безопасности", – отмечает специалист.

На предложенной визуализации урбанист показывает, что часть старых построек можно отреставрировать, но в то же время, перестраивая город, можно добавить удобств: паркинги под землей, которые также будут служить укрытиями, парки и много зеленых насаждений, комфортные дома – все, что должно создавать хорошее сочетание личных и коллективных пространств в районе

Проектируя будущее, специалисты опирались на реальность и данные. RoZkvit провел исследование плотности населения. Если до полномасштабного вторжения в Мариуполе жило почти 500 тысяч человек, сейчас там около 80-100 тысяч оставшихся.

"Ожидания такие: как только закончится война, некоторые люди вернутся сразу, но в общем потребуется время, потому что безопасность, дом и работа стоят для большинства людей на первом месте. Поэтому возникает вопрос, сколько пространства нужно, если, например, представить, что в Мариуполе будет 250 тысяч населения. Все зависит от того, как строить, насколько тесно будут построены эти дома, какова будет плотность застройки и планировки», – объясняет исследователь.

Специалисты наработали три разных плана, разработанных на ориентировочно 250 тысяч человек. Трефферс объясняет, что такое количество людей может быть недостаточным для того, чтобы сделать весь город комфортным. Но в первые 5-10 лет после деоккупации не будет достаточно рабочих мест, не будет достаточно безопасности. Поэтому предложили идею восстановления не целостного города, а сети отдельных районов с качественной инфраструктурой. Это предварительный первый шаг, но чем больше будет развиваться город, тем больше людей туда будет приезжать.

Это будет примерно такая площадь, как территория "Азовстали" и там могут жить все 250 тысяч. Остальные города – это будет некое гетто, где никто не живет, и будет трудно понять, почему так. Но как мне говорят: "Не стоит рассчитывать, что люди будут приезжать в Мариуполь из-за того, что это знаковое место. Люди будут приезжать, если там будет жить классно,

– говорит урбанист.

Центр Мариуполя должен стать главным соседством города. Урбанисты использовали подход "сначала природа", историческое ядро города предлагают сделать зеленым и полностью или большей частью пешеходным пространством, а весь транзитный трафик вынести за пределы исторического ядра.

Демонополизировать работодателей

Благосостояние и рабочие места в Мариуполе в значительной степени зависели от металлургической отрасли. "Метинвест" являлся главным работодателем. Но, как объясняет Фулко Трефферс, в Западной Европе и США считают, что зависимость от одной конкретной экономической территории – это очень высокий риск для экономики с точки зрения стабильности, качества жизни и количества рабочих мест.

Мы настаиваем на том, что здесь нужно сделать разнообразную экономику, не зависеть от одного предприятия. Мы собрали целую сеть своих коллег, друзей, чтобы понять, что для этого нужно. Мы все просчитали, сколько нам нужно рабочих мест, если мы хотим вернуть. 250 тысяч, а в конечном итоге – 400 тысяч населения. Если этого не сделать, то будет риск, что даже если мы отстроим город и восстановим экономику, через несколько лет, когда изменятся тенденции в мировой экономике, люди потеряют работу в Мариуполе", – рассказывает исследователь.

Город может перейти от модели моногорода к мультиэкономике

Еще одним двигателем развития экономики в Мариуполе, по мнению специалистов, может стать порт. Азовское море довольно мелкое, но эксперты совещаются, как можно адаптировать этот порт для будущего, чтобы он был самыми восточными воротами восточной Европы. И собственно Мариуполь может стать такой исходной точкой для восстановления Донбасса и восточной Украины, говорит Трефферс. Эксперты видят послевоенный Мариуполь как мультифункциональный микс портовой логистики и припортовой переработки, производства стали, морского и мемориального туризма, торговли, образования, военных баз и услуг.

Экология и урбанистика

Большая промышленность Мариуполя хоть и давала хорошую прибыль, но сильно влияла на экологию. Металлургический комбинат работал над самим морем, часть жителей не имела доступа к побережью. Порт занимал 3,5 км побережья, а железная дорога отсекала центр от моря. Поэтому специалисты предлагают при восстановлении переместить промышленность города в северный район, где меньше жилых построек, школ, парков и общественных пространств. Эти бывшие промышленные территории можно приспособить для других целей. К примеру, часть территории "Азовстали" может стать частью нового порта, который будет ближе к промзоне и не будет пересекать центр города.

Территория "Азовстали" настолько разрушена, что не стоит ее даже восстанавливать в таком виде, как она была. И, несмотря на огромную трагичность этой ситуации, нам стоит использовать этот момент, чтобы отстроить лучшее, на пользу людям. То есть, по сути мы немного смещаем разные районы, потому что именно сейчас можно исправить предварительные ошибки, которые были совершены при планировании города,

– подчеркивает Фулко Трефферс.

Все эти подробные шаги обсуждают с владельцами порта и "Метинвеста": как перенести предприятия, какие требования, сколько это будет стоить, сколько лет на это потребуется, разные функции порта. Это даст больший доступ к морю жителям, удастся освободить 14,5 км. побережья вместо 5 км, а целевое назначение прибрежной территории изменится – концепция города у моря создаст возможность развивать полноценный морской туризм.

Урбанисты, работающие над послевоенной стратегией возрождения Мариуполя, пытаются соединить элементы экологии и экономики для того, чтобы оптимально обеспечить город рабочими местами, жильем и обеспечить безопасность. Предлагается создание центрального транспортного хаба на площади у главных проходных ворот "Азовстали". Он объединит железнодорожный вокзал и автовокзалы, трамвай, автобусы, водное такси и паром в Керчь. Впоследствии эта территория может использоваться и для жилья. На побережье гавани "Азовстали" рекомендуют разместить офисы и парк.

После перенесения порта главным направлением развития города станет прибрежная полоса вдоль моря и территория у Приморского парка. Исторический центр города спускается к морю через Слободку.

Мемориализация мест массовых трагедий

Многие места в Мариуполе будут напоминать о массовых трагедиях. Их не стоит отстраивать, считает Фулко Трефферс. Такие постройки, как драмтеатр, уместно сделать мемориалами.

"Не надо организовывать никаких театральных представлений на том месте. Это уже не может быть место, где люди будут аплодировать кому-то, там должна быть тишина. И собственно мы над этим тоже работаем. Будет конкурс, проведенный для организации мемориалов, но, конечно , тогда, когда уже будет для этого нужное время", – добавляет архитектор.



Драмтеатр в Мариуполе должен стать тихим местом памяти

Специалисты предлагают создать институт исследования памяти, разместить его в сооружениях ТЭЦ "Азовстали". У зеркала воды отстойников обустроить мемориал, а смотровая площадка – на 250-метровой трубе ТЭЦ.

Жилье, школы, укрытие

Сразу, когда станет возможным безопасный доступ в город, в Мариуполе в первую очередь реализуют краткосрочные проекты, в которых потребуется. В частности, это временное жилье. Поэтому долгосрочные стратегические наработки на будущее специалисты пытаются увязать с краткосрочными целями после деоккупации. Все нужно сделать так, чтобы это не мешало будущему развитию, говорит урбанист.

"Я часто привожу пример социального жилья, которое есть у нас, в Нидерландах. 25-30% жилья там организовано и принадлежит корпорациям, крупным организациям, и они сдают его в аренду как доступное жилье. Это не социальное жилье, как в Украине, а доступное жилье И это одна из сложных тем: когда люди начнут возвращаться в Украину, где они будут жить, куда будут направлены деньги, кто будет для людей строить и кто тогда будет владельцем этих зданий? нас, как это будет выглядеть?», – размышляет Фулко Трефферс.

Отдельная тема разговора – безопасность помещений как жилых, так и общественных. Стратегия и применение инновационных технологий в установившемся строительстве должны учитывать, каким должно быть количество этажей, конструкция дома, укрытие. Специалисты используют опыт других стран, включая Финляндию и Израиль. В то же время, говоря о безопасности, не забывают о защите окружающей среды, пытаются объединить эти компоненты. Технологии должны быть безопасными, стабильными, но в то же время безвредными.



Фулко Трефферс на идеатоне Unlock Ukraine / Фото Елены Одлежук

Как подытоживает Фулко Трефферс, нарабатывая будущие стратегии, необходимо не забывать учитывать мнение самих украинцев, горожан, которые будут там жить. Важно понять, как местные общества вместе могут функционировать, сотрудничать при принятии решений и разработке новых проектов, а теоретические рекомендации, говорит исследователь, связать с украинским контекстом.