Похищенного экскапитана ВМС Украины Киселева этапировали во Владимирскую область
Источник:Суспільне
Похищенного бывшего капитана Военно-морских Сил Украины, экскомандира корабля "Славутич" Алекся Киселева, которого россияне приговорили к 8,5 годам лишения свободы, этапировали во Владимирскую область России.
Об этом сообщил журналистам его сын Артем Киселев. До этого политзаключенному сломали руку, держа в подвале.
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Известно не слишком много. Только то, что он уехал на этап, был в Краснодаре, а сейчас во "Владимирской области". То, что российский "Красный крест" не может подтвердить, что он в плену и осужден, хотя он был представителем "Красного креста" на момент угона,
– рассказал он.
Сын Киселева также добавил, что россияне не подтверждают, что он у них осужден.
По словам Артема, когда Киселева держали в подвале еще до этапирования на территорию России, то оккупанты сломали или выломали ему руку.
"Я так понимаю, что нормальное медицинское освидетельствование не предоставили, а продолжали пытки. Но сейчас на этапировании о продолжении пыток мне не известно", — отметил он.
Главное о похищении Алексея Киселева
- 22 июля 2022 года российские силовики задержали Киселева в Геническе, а затем вывезли в Крым в СИЗО. Его обвинили в участии в "батальоне имени Номана Челебиджихана" – формирование, которое в России считается террористическим.
- Российская прокуратура требовала 10 лет заключения для него. Также Киселеву обвиняют в морской блокаде Крыма.
- Основатель батальона имени Номана Челебиджихана Ленур Ислямов отрицает, что Киселев причастен к нему.
- Оккупанты подвергали пыткам Киселева еще в Геническе: его пытали 5 дней, требуя, чтобы он признался на камеру, будто является руководителем партизанского движения.
- 27 октября 2022 года бывший капитан ВМС объявил голодовку из-за отсутствия медосмотра и игнорирования запросов на обследование врачом.
- 17 февраля 2023 года оккупационный суд в Джанкое приговорил Алексея Киселева к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима.