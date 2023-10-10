Похищенного экскапитана ВМС Украины Киселева этапировали во Владимирскую область

Похищенного бывшего капитана Военно-морских Сил Украины, экскомандира корабля "Славутич" Алекся Киселева, которого россияне приговорили к 8,5 годам лишения свободы, этапировали во Владимирскую область России.

Об этом сообщил журналистам его сын Артем Киселев. До этого политзаключенному сломали руку, держа в подвале.

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Известно не слишком много. Только то, что он уехал на этап, был в Краснодаре, а сейчас во "Владимирской области". То, что российский "Красный крест" не может подтвердить, что он в плену и осужден, хотя он был представителем "Красного креста" на момент угона,

– рассказал он.

Сын Киселева также добавил, что россияне не подтверждают, что он у них осужден.

По словам Артема, когда Киселева держали в подвале еще до этапирования на территорию России, то оккупанты сломали или выломали ему руку.

"Я так понимаю, что нормальное медицинское освидетельствование не предоставили, а продолжали пытки. Но сейчас на этапировании о продолжении пыток мне не известно", — отметил он.

Главное о похищении Алексея Киселева