Викраденого екскапітана ВМС України Кисельова етапували до Володимирської області

Викраденого колишнього капітана Військово-морських Сил України, екскомандира корабля "Славутич" Олексія Кисельова, якого росіяни засудили до 8,5 років позбавлення волі, етапували до Володимирської області Росії.

Про це повідомив журналістам його син Артем Кисельов. До цього політв'язню зламали руку, тримаючи у підвалі.

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Відомо не дуже багато. Тільки те що він поїхав на етап, був у Краснодарі, а зараз у "Владимирской области". Те, що російський "Червоний хрест" не може підтвердити, що він у полоні та засуджений, хоча він був представником "Червоного хреста" на момент викрадення,

— розповів він.

Син Кисельова також додав, що росіяни не підтверджують, що він у них засуджений.

За словами Артема, коли Кисельова тримали у підвалі, ще до етапування на територію Росії, то окупанти зламали чи виламали йому руку.

"Я так розумію, що нормального медичного огляду не надали, а продовжували тортури. Але зараз на етапуванні про продовження тортур мені не відомо", — зазначив він.

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