Экс-кардинала Ватикана впервые обвинили в изнасиловании подростка
Источник:Associated Press
В США бывшего кардинала Теодора МакКаррика обвиняют в изнасиловании подростка. Это первый епископ в Штатах против которого возбудили уголовное дело за сексуальное насилие.
После изнасилования сказал помолиться
В Окружной суд Дедгема, в штате Массачусетс, против 91-летнего МакКаррика выдвигают 3 обвинения. Речь о сексуальном насилии и нанесение побоев.
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Истец утверждает, что насилие началось, еще когда он был маленьким мальчиком. МакКаррик был близок с его семьей – проводил свадебные мессы, крещение и похороны.
В 1974 году 16-летний пострадавший праздновал свадьбу своего брата. Тогда кардинал сказал, что поговорить с парнем наедине якобы из-за жалобы отца, что сын "бесчинствует и не ходит в церковь". По словам мужчины, МакКаррик изнасиловал его в гардеробной, после чего попросил прочитать "Отче наш" и "Радуйся, Мария".
Чтобы Бог мог искупить тебя от грехов,
– говорил кардинал.
Впоследствии случаи сексуального насилия продолжились. МакКаррик домогался молодого человека даже когда тот повзрослел.
Что известно о Теодоре Маккарике
Его рукоположили в священника в 1958 году в Нью-Йорке. В 2001 году Папа Иоанн Павел II назначил Маккарика кардиналом. Это якобы произошло даже несмотря на то, что глава церкви знал, что отец спал с семинаристами.
Устранил кардинала в 2019 году уже Папа Римский Франциск.
Это случилось после того, как ватиканское расследование подтвердило десятилетние слухи о преступлениях священнослужителя в отношении несовершеннолетних.
Этот случай вызвал кризис авторитета церкви, поскольку жалобы на кардинала поступали еще с 1999 года.