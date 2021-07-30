Экс-кардинала Ватикана впервые обвинили в изнасиловании подростка

В США бывшего кардинала Теодора МакКаррика обвиняют в изнасиловании подростка. Это первый епископ в Штатах против которого возбудили уголовное дело за сексуальное насилие.

После изнасилования сказал помолиться

В Окружной суд Дедгема, в штате Массачусетс, против 91-летнего МакКаррика выдвигают 3 обвинения. Речь о сексуальном насилии и нанесение побоев.

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Истец утверждает, что насилие началось, еще когда он был маленьким мальчиком. МакКаррик был близок с его семьей – проводил свадебные мессы, крещение и похороны.

В 1974 году 16-летний пострадавший праздновал свадьбу своего брата. Тогда кардинал сказал, что поговорить с парнем наедине якобы из-за жалобы отца, что сын "бесчинствует и не ходит в церковь". По словам мужчины, МакКаррик изнасиловал его в гардеробной, после чего попросил прочитать "Отче наш" и "Радуйся, Мария".

Чтобы Бог мог искупить тебя от грехов,

– говорил кардинал.

Впоследствии случаи сексуального насилия продолжились. МакКаррик домогался молодого человека даже когда тот повзрослел.