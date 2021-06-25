Экс-полицейского Дерека Шовина осудили более чем на 22 года за убийство Джорджа Флойда
Источник:The New York Times
В США приговорили бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Этот инцидент всколыхнул всю страну – начались протесты против насилия и расовой дискриминации.
Бывшего правоохранителя признали виновным в совершении преступления в апреле, он все это время ждал приговора суда. Сторона обвинения просила 30 лет лишения свободы.
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Шовина обвинили в убийстве 2 и 3 степени и непредумышленном убийстве 2 степени.
- адвокаты утверждали, что убийство Флойда было ошибкой.
- по их словам, все произошло из-за навыков, которые обвиняемого обучили в полиции.
- они также просили не назначать бывшему полицейскому тюремный срок.
Во время заседания суда бывший правоохранитель выразил соболезнования семье погибшего.
В будущем появится новая информация, которая будет интересной. Надеюсь, эти вещи подарят вам хотя бы какое-то спокойствие,
– сказал он.
Гибель Джорджа Флойда: коротко
- Полиция задержала Флойда 25 мая 2020 года за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Один из полицейских применил удушающий прием, став Флойду коленом на шею. Офицер Шовин держал афроамериканца аж 5 минут.
- Задержанный просил помощи, а затем затих. На помощь вызвали медиков, но было уже поздно. В США вспыхнули масштабные протесты.
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