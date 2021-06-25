Экс-полицейского Дерека Шовина осудили более чем на 22 года за убийство Джорджа Флойда

В США приговорили бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Этот инцидент всколыхнул всю страну – начались протесты против насилия и расовой дискриминации.

Бывшего правоохранителя признали виновным в совершении преступления в апреле, он все это время ждал приговора суда. Сторона обвинения просила 30 лет лишения свободы.

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Шовина обвинили в убийстве 2 и 3 степени и непредумышленном убийстве 2 степени.

адвокаты утверждали, что убийство Флойда было ошибкой.

по их словам, все произошло из-за навыков, которые обвиняемого обучили в полиции.

они также просили не назначать бывшему полицейскому тюремный срок.

Во время заседания суда бывший правоохранитель выразил соболезнования семье погибшего.

В будущем появится новая информация, которая будет интересной. Надеюсь, эти вещи подарят вам хотя бы какое-то спокойствие,

– сказал он.

Гибель Джорджа Флойда: коротко

Полиция задержала Флойда 25 мая 2020 года за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

Один из полицейских применил удушающий прием, став Флойду коленом на шею. Офицер Шовин держал афроамериканца аж 5 минут.

Задержанный просил помощи, а затем затих. На помощь вызвали медиков, но было уже поздно. В США вспыхнули масштабные протесты.

По мнению экспертов, если при отбывании наказания Шовин проявит себя образцово, то его освободят досрочно по истечении двух третей срока, то есть около 15 лет.

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