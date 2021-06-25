Експоліцейського Дерека Шовіна засудили на понад 22 роки за вбивство Джорджа Флойда

У США засудили колишнього поліцейського Дерека Шовіна до 22,5 років ув'язнення за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Цей інцидент сколихнув усю країну – почалися протести проти насилля та расової дискримінації.

Експравоохоронця визнали винним у скоєнні злочину в квітні, він увесь цей час чекав вироку суду. Сторона обвинувачення просила 30 років позбавлення волі.

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Шовіна звинуватили в убивстві 2 й 3 ступеня та ненавмисному вбивстві 2 ступеня.

адвокати стверджували, що вбивство Флойда було помилкою.

за їхніми словами, все сталося через навички, які обвинуваченого навчили у поліції.

вони також просили не призначати експоліцейського тюремний термін.

Під час засідання суду колишній правоохоронець висловив співчуття родині загиблого.

У майбутньому з'явиться нова інформація, яка буде цікавою. Сподіваюсь, ці речі подарують вам хоча б якийсь спокій,

– сказав він.

Загибель Джорджа Флойда: коротко

Поліція спіймала Флойда 25 травня 2020 року за те, що він начебто намагався розрахуватися у магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

Один з поліцейських застосував задушливий прийом, ставши Флойду коліном на шию. Офіцер Шовін тримав афроамериканця аж 5 хвилин.

Затриманий просив допомоги, а згодом затих. На допомогу викликали медиків, але було вже пізно. У США спалахнули масштабні протести.

На думку експертів, якщо під час відбуванні покарання Шовін проявить себе зразково, то його звільнять достроково після закінчення двох третин терміну, тобто близько 15 років.

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