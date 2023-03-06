Высокие темпы экспорта могут спровоцировать дефицит лома в Украине, – СМИ

По предварительным данным, украинские экспортеры металлолома черных металлов в феврале 2023 года вывезли в страны Евросоюза около 15 тысяч тонн сырья. Это исторический максимум на соответствующем экспортном направлении.

Об этом украинским СМИ сообщили источники на рынке. Чем грозит активный экспорт, рассказываем дальше.

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Сколько металлолома экспортируют сегодня

В феврале экспорт украинского металлолома в ту же Польшу и Румынию достиг невиданных до сих пор объемов. Отгружают в среднем по 0,5 тысячи тонн в день. По сравнению с январем экспорт подскочил в 2 раза,

– рассказал один из участников рынка.

По словам второго источника, знакомого с ситуацией, ускорение экспорта связано, прежде всего, с тем, что таможни в Ровно, Львове и Луцке практически не проверяют документы, связанные с происхождением металлолома.

Таким образом, выдавая сертификат происхождения EUR.1, таможенники позволяют экспортировать лом с оплатой пошлины в размере 3 евро за тонну вместо 180 евро,

– сказал он.

Руководитель аналитического центра CMD-Ukraine, доктор экономических наук Игорь Гужва считает, что текущая ситуация с экспортом лома в скором времени приведет к дефициту сырья на украинском рынке.

"За ноябрь-декабрь 2022 года экспортировано в общей сложности 15 тысяч тонн металлолома, что составляет около 12 – 15% от общей заготовки лома в Украине. Показатели января – февраля уже свидетельствуют, что дефицит увеличился до 20%. Весной недостаток металлолома может составить уже 25% , а это критический показатель для выживания украинской металлургии,

– сказал он.

Эксперт также обратил внимание на недобросовестные действия таможенных органов Украины, выдающие сертификат происхождения EUR.1.

"Часто выдача происходит по поддельным документам, на что "закрываются глаза". Таможенники, при выдаче сертификата, должны принять все необходимые меры для проверки происхождения лома: договора поставки, финансовых операций на закупку и так далее Для выполнения этой задачи они вправе требовать любое каких доказательств и осуществлять какую-либо проверку счетов экспортера. Однако этого не происходит", – констатировал Гужва.